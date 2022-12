Wat zijn de mooiste kookboeken voor onder de kerstboom?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: welk nieuw kookboek is een cadeauverpakking waard? Culinair redacteur Dorien Knockaert selecteert het beste en interessantste uit de oogst van 2022.

Memmisj

De Joodse keuken volgens Jonah Freud

Als een boekhandelaar zelf een boek maakt, verwacht je daar wel iets van. Toch sta ik er nog altijd van te kijken hoe mooi Jonah Freud (van De Kookboekhandel in Amsterdam) haar bloemlezing uit de Joodse wereldkeuken heeft gemaakt. Alles aan Memmisj is helder en uitgebalanceerd, visueel onberispelijk en to the point. Freud schreef het boek om ons een bredere kijk te geven op de Joodse keuken. ‘Die bestaat echt niet alleen uit kippensoep met matseballen en kugel met peren – al vind je die gerechten natuurlijk wel in dit boek’, schrijft ze in de inleiding. Maar je vindt er ook maïs-empanada’s met pompoen, bloemkoolkoekjes met korianderchutney, een bentobox met zalm, kortom haalbare gerechten die in de Joodse keuken passen, maar geïnspireerd zijn door de hele wereld. Freud selecteerde ze volgens haar eigen voorkeuren en gewoonten, dat is er misschien nog het leukst aan. Ze geeft hier door wat voor haar goed werkt, en wat is het een zaligheid om dat allemaal te ontvangen. (Richtprijs: 35 euro)

De keukens van Oekraïne

Recepten en herinneringen

De keukens van Oekraïne is een plaatje, met prachtige fotografie. Maar laat je daar niet door misleiden, het boek graaft best diep: de Londens-Oekraïense auteur Olia Hercules reisde voor dit boek door haar moederland (toen er nog geen oorlog was) om familierecepten te noteren, regionale tradities te ontwaren en te onderzoeken hoe mensen generatie na generatie de overvloed van hun moestuin verwerkten (en van de nood een deugd maakten). Dat resulteert in stevige inleidingen bij elk recept, en extra achtergrondteksten over onder meer borsjtsj, inmaaktradities en zelfs keukenarchitectuur. Het is allemaal ongelooflijk interessant.

Voor mensen die thuis graag aan de slag gaan met bewaartechnieken (drogen, zuren, zouten, fermenteren), zijn sommige van de recepten ronduit opwindend. Zoek je vooral inspiratie om je doordeweekse avondmaalroutine op te fleuren, dan bieden andere kookboeken een efficiëntere handleiding (zoals hieronder: De chef die je wilt zijn). Dit is meer het soort boek dat eerst een paar weken op je nachtkastje ligt, om vervolgens naar de keuken te verhuizen voor enkele avontuurlijke weekendprojecten, en langs die heerlijke omweg sijpelt het door in hoe je van dag tot dag kookt – met pakweg gaandeweg meer pickles, mierikswortel, paddenstoelen, bietjes en karwijzaad. (Richtprijs: 34,99 euro)

La vita è dolce

Italiaanse zoetigheden

Dit boek is op zoveel manieren een omhelzing. Warme perziktinten zetten de toon, zoet-melancholische vakantiefoto’s smokkelen sfeer binnen, maar het mooiste zijn de desserten en gebakjes zelf: allemaal zien ze er hemels uit op de foto’s, en tegelijk zo ongeforceerd, alsof iemand ze stuk voor stuk op een vrije zomerdag voor zijn geliefde heeft gemaakt. Het past bij de toon van de teksten: auteur Letitia Clark houdt de strengheid resoluut buiten; vaak wordt gezegd dat je om te bakken heel precies moet zijn, maar daar is ze het niet mee eens.

Bijna alle inspiratie komt van seizoensfruit: er is kersen-olijfoliecake met amandel en ricotta voor de zomer, panna cotta met geroosterd vijgenblad voor de herfst, kruidige pompoentaart met sinaasappel-mascarponeglazuur voor de winter. Clark voert ze niet op als traditioneel Italiaanse recepten, maar als leuke bereidingen waartoe Italië haar inspireert. Dat wil nu ook weer niet zeggen dat ze innovatief zijn: wie bijvoorbeeld vegan wil bakken, of met minder suiker, kan uit dit boek wel inspiratie halen, maar moet zelf de recepten weer naar zijn hand zetten. (Richtprijs: 29,99 euro)

Van Boven in het wild

Beetje te groot om als veldgids te dienen: dat is wat je zou kunnen aanmerken op dit wildplukboek van de Nederlandse Yvette van Boven. Voorts is het een schot in de roos, met een uitgesproken eigen stijl, waardoor het ook nog boeiend is voor mensen die al tien andere wildplukboeken in huis hebben. Van Boven leidt je langs eetbare planten die je in de lente en zomer overal tegenkomt, en voorziet ze van bruikbare, heldere uitleg. De originaliteit zit ’m daarbij in de foto’s: die breken met de typische ongeïnspireerde veldgidsfotografie en dienen toch nog prima om te determineren.

Maar Yvette van Boven is vooral een culinair expert, sterk in eigentijdse, ongecompliceerde recepten met een wat ruwe, uitbundige vormgeving. Met de wilde planten die ze plukt, trekt ze die lijn door: vlierbessen worden wilde spikkels op een focaccia met berenklauwzaad, zevenblad mixt ze tot een avontuurlijke pesto bij een mozzarellacroque, en een garnalencocktail wordt in haar handen zowaar een stoere hap met wilde mierikswortel. Eigenlijk hoef je voor wilde planten niet anders te leren koken, toont dit boek, je moet gewoon meer mogelijkheden leren zien. Een enthousiaste gids is dan fijn, en je vindt er geen aanstekelijkere dan deze.

(Richtprijs: 34,99 euro. Je kunt het herbariumgedeelte zonder de recepten ook in zakboekformaat kopen, voor 24,99 euro.)

Tofu

40 recepten van ontbijt tot dessert

Alles, behalve gewoon een vleesvervanger: dat is tofoe in dit verfrissende kookboek(je) van de Nederlandse Emma de Thouars, die zich liet inspireren door Aziatische keukens om tot 40 toegankelijke (maar ook horizonverruimende) recepten te komen waarin tofoe niets anders hoeft te zijn dan tofoe, een lichte, fris-romige sojabereiding die fantastisch combineert met sterke smaakmakers. Bijna alle recepten zien ze er onweerstaanbaar uit, van het ‘broodje sambal goreng tofu’ over de gefrituurde tofu met kurkumakaramel tot de tofoe met barbecuesmaak. (Veel recepten werken met ingrediënten die je in de supermarkt vindt; voor sommige moet je bij een Aziatische speciaalzaak zijn.)

Dit boek is niet gemaakt om je tot een vegan dieet aan te sporen, er staan ook enkele recepten met vlees of zeevruchten in. Maar wie zijn keuken graag uitbreidt met plantaardige smaken, heeft er wel een heerlijke, praktische leerschool aan. (Richtprijs: 23,99 euro)

De chef die je wilt zijn

Recepten om elke dag indruk te maken

Dit is het minst originele boek in deze selectie: een innemende chef (Andy Baraghani) toont wat voor eten hij graag maakt (relaxt, chunky, kruidig, citroenig), vertaalt dat naar een reeks recepten waarmee iedereen thuis het verschil kan maken, en deelt en passant wat weetjes over ingrediënten en praktische keukentips. Je zou er bijna overheen kijken, want dit type boek verschijnt elk jaar. Maar elk jaar zijn er ook mensen die zonder al te veel studie of avontuur hun doordeweekse keuken nieuw leven willen inblazen, of die eindelijk maar eens moeten leren koken, en dan is dit boek een plezierige gids vol wetenswaardigheden en uitstekende ideeën. Baraghani wil niet echt een punt maken, hij spreidt gewoon zijn culinaire intuïtie tentoon en je herkent de invloeden die hem vormden: de Iraanse keuken waarmee hij opgroeide (denk: yoghurt, pistachenoten, dille, rijst), de Californische restaurantkeukens waarin hij een professional werd (esthetische slaatjes, krachtige umami). Achteraan krijgen vlees en vis elk een hoofdstuk, maar dit boek draait vooral rond kleinere bouwstenen – sausjes, toppings, groentebereidingen – die je leren om potentieel te zien in je koelkast en voorraadkast. De recepten zijn opgetekend voor 4 personen, maar in hun eenvoud vlot om te rekenen: gelukkig, want deze kookstijl is handig voor grote feesten, maar ook aanstekelijk voor mensen die vaak een solomaaltijd koken. (Richtprijs: 35 euro)