In de Portugese hoofdstad Lissabon regent het al weken aan een stuk. Het is de tweede keer in een korte tijd dat delen van het Iberische schiereiland onder water komen te staan. Maandagochtend werd het hoogste alarmniveau voor noodweer afgekondigd.

De regio werd vorige week al getroffen door hevige regen. Toen kwam een persoon om het leven in een ondergelopen kelder. Intussen is de brandweer al 1.500 keer uitgerukt voor overstromingen, omgevallen bomen en aardverschuivingen. En er is nog niet meteen beterschap in zicht, er wordt woensdag opnieuw veel regen verwacht.