En toen tekende hij een mol met een drol op zijn kop

Een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft: daarmee werd de Duitse illustrator Wolf Erlbruch dertig jaar geleden wereldberoemd. Hij was erin geslaagd om een stijlvol prentenboek te maken dat draait rond uitwerpselen, met in de hoofdrol een verongelijkt dier dat de hele tijd met een drol op zijn kop rondloopt. Zo verlegde hij de grenzen van de jeugdliteratuur.

Erlbruch werd in 1948 geboren in Wuppertal en overleed zondag. Hij studeerde grafische vormgeving en maakte in eerste instantie carrière in de reclamewereld. Pas in 1983, nadat zijn zoon geboren was, ...