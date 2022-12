In koffer van vicevoorzitter Europees Parlement Eva Kaili zat 750.000 euro

Bij de reeks huiszoekingen die vrijdag uitgevoerd werden in het Europees Parlement werd nog meer geld in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht. In totaal gaat het nu al om anderhalf miljoen euro. Dat vernam De Standaard.

In de koffer waarmee de vader van de Griekse Eva Kaili, een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement, in allerijl een hotel wilde verlaten, zat maar liefst 750.000 euro. Vader Kaili werd vrijgelaten. De speurders gaan ervan uit dat hij het geld op vraag van zijn dochter had willen doen verdwijnen. De speurders vonden vrijdag 600.000 euro cash in het appartement van de Italiaanse socialist Pier Antonio Panzeri (67). Dat was al langer bekend.

De volledige foto van de vondst Foto: rr

Daarnaast vonden de speurders ook nog eens 150.000 euro cash in het appartement waar Kaili en haar partner Francesco G. wonen. Kaili en haar echtgenoot hadden dus bij hun arrestatie 900.000 euro cash in hun bezit. Geld waarvan de speurders vermoeden dat het om Qatarees corruptiegeld gaat. Dat brengt het totale bedrag van de corruptie op 1,5 miljoen euro.

Het is nog niet bekend welke uitleg de drie geven aan de grote hoeveelheden cash geld die bij hen zijn gevonden.