Waar vind ik online fijne kerstfilms?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: wat zijn de leukste kerstfilms die je momenteel thuis kunt streamen? Filmjournalist Ruben Aerts zocht het uit.

CAROL

(on demand: Youtube, Apple Tv, Google Play)

Rooney Mara staat met een kerstmuts achter de toonbank wanneer een glamoureuze Cate Blanchett haar opmerkt. Het zijn de feestdagen van 1952 en tussen de twee groeit een liefde die de bekrompen tijdsgeest afkeurt. Met veel gevoel voor stijl en elegantie verhaalt Carol over gevoelens die zich niet laten onderdrukken. Een meesterwerk van Todd Haynes, waar je lang nadat de kerstdis verteerd is nog op kauwt.

HOME ALONE

(Disney)

De jarennegentigklassieker die levensbepalend was voor kindster Macaulay Culkin, is zo’n film die je elke kerst herbekijkt ofwel (onterecht!) in geen jaren gezien hebt. Heerlijk stout is het kat- en muisspel met Joe Pesci en zijn kompaan. Recht naar het hart gaat het goudeerlijke gesprek dat de jonge Kevin met zijn gevreesde buurman heeft in de kerk – een kerstplaatje om in te kaderen.

BAD SANTA

(on demand: Youtube, Apple Tv, Google Play)

Nukkig, vuilgebekt en losbandig: Billy Bob Thornton laat zich inhuren als kerstman en doet dat met de grootste tegenzin. Het lijkt een scabreuze komedie voor feestdagencynici – en misschien is de film dat ook een beetje – maar deze Santa heeft toch veel meer een hart van peperkoek dan hij wil toegeven. Wat een vereenzaamd en gepest joch al niet kan losmaken bij een bitter mens.

EYES WIDE SHUT

(on demand: Youtube, Apple Tv, Google Play)

Stanley Kubrick heeft zijn laatste film nooit in de markt gezet als vertier voor de feestdagen, maar hij toont wel een New York in eindejaarsplunje. Daarin laat hij Tom Cruise en Nicole Kidman – toen nog een stel – passioneel en stoeiziek los in gemaskerde orgieën en wat nog meer. Een relatiedrama dat erotisch jingle all the way gaat.

THE HOLIDAY

(Netflix, Amazon)

Huizen worden geruild, relaties door elkaar geschud. Nancy Meyers, nooit verlegen om een lichte film, wist Jude Law, Kate Winslet, Cameron Diaz en Jack Black te strikken. Een innemend onderonsje om jezelf cadeau te doen, al hing er wel een vet prijskaartje aan van 85 miljoen dollar. Ook Hollywoodvedetten willen kerstcadeaus kunnen kopen.

IT’S A WONDERFUL LIFE

(Amazon Prime Video)

De ultieme kerstfilm blijft voor velen toch Frank Capra’s smartelijke klassieker uit 1946 over het wedervaren van die goeiige George Bailey (een eerst behoorlijk terneergeslagen James Stewart). Dromen verwezenlijken en bruggen bouwen bleek geen kleine klus voor deze jongen. Maar het komt goed, al heeft het toch allemaal een wrang smaakje.

LOVE ACTUALLY

(on demand: Apple Tv, Google Play)

Zoetgevooisd en een tikje klef? Ach, als zelfs een eindejaarsfilm al geen knus dekentje meer mag zijn. Deze mozaïek van liefdevolle tafereeltjes in alle echelons van de maatschappij is een schaamteloze romcom over de ontregelende kracht van de liefde. Een blozende valentijnsfilm met kerstslingers en een sterrencast (onder wie Rowan Atkinson als een soort mister Bean).

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

(Disney, on demand)

Je moet wel Tim Burton zijn om met een figuur te komen die Jack Skellington heet. Hij is een inwoner van Halloween Town en belandt toevallig – via een deur in kerstboomvorm in een boomstam! – in Christmas Town. En wat een wereld gaat er daar voor hem open. Animatiefilm en musical, warmbloedig als een druk bijgewoonde feestdis. Ook feestelijk apart, of wat had je gedacht.

DIE HARD

(Disney)

‘Het is pas kerst wanneer Hans Gruber van de Nakatomi Tower naar beneden stort.’ Wat zowaar op T-shirts en kerstmokken gedrukt staat, is voor de fans van de Bruce Willis-klassieker een traditie die ze koesteren. Het kerstfeestje van een bedrijf draait fout uit, maar John McClane (Willis dus) is er de man niet naar om dat te laten gebeuren. Kerst in een marcelleke, zo kan het ook. Yippee-ki-yay!

THE APARTMENT

(on demand: Youtube, Apple Tv, Google Play)

Billy Wilder kwam in 1960 met een film over eenzaamheid en depressie, die met een verrassende feel good uitpakt. Hij had Jack Lemmon en Shirley MacLaine om dat voor hem klaar te spelen. Opnieuw heeft een kerstfeestje op de bedrijfsvloer verstrekkende gevolgen. Is het daarom een film voor de feestdagen? Het zit ’m natuurlijk in de bitterzoete charme. Een Oscarwinnaar die zovele jaren later nog steeds staat als een kerststal.