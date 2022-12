‘Al ruim een uur aanschuiven’ na ongeval in Kennedytunnel

Door een aanrijding tussen twee vrachtwagen zijn in de Kennedytunnel richting Nederland twee rijstroken versperd. ‘Een ongeval dat op geen slechtere plaats kon gebeuren', zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De aanrijding veroorzaakt een snel aangroeiende file met wachttijden van ruim een uur.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur in de tunnelkoker van de Kennedytunnel richting Nederland. 'Het gaat om een typische kop-staartaanrijding zoals we vaker zien bij drukte', vertelt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. 'Twee vrachtwagens zijn daar op elkaar ingereden. De inrijdende vrachtwagen lekt brandstof op het wegdek en moet getakeld worden, wat maakt dat de afhandeling van het incident nog enige tijd kan duren.'

Door de aanrijding zijn twee rijstroken in de Kennedytunnel versperd, wat zorgt voor een snel aangroeiende file. 'Op dit ogenblik vertraagt het verkeer op de E17 al vanaf Haasdonk. Bestuurders die in de file verzeild geraken zullen ruim een uur tot anderhalf uur moeten aanschuiven', zegt Bruyninckx.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware avondspits en vraagt de omgeving van de Kennedytunnel te vermijden. 'We raden bestuurders op de E17 aan de afrit Sint-Niklaas te nemen en via de N16 (Temsebrug) de A12 op te rijden. Het verkeer van Gent richting Hasselt rijdt beter over Brussel', meldt het Vlaams Verkeerscentrum.