Harry & Meghan: ‘Buckingham-bashen’ als businessmodel

Het klinkt paradoxaal: getraumatiseerd zijn door de media, maar diezelfde media wél inzetten om je imago op te krikken. Dat is exact wat Harry & Meghan doen in hun zesdelige ‘documentaire’. Bovendien komt er binnenkort een autobiografie uit van Harry. Wat hopen ze hiermee te bereiken? En is dit het businessmodel van Harry & Meghan?





Voorlopig reageren pers, publiek en paleis lauw tot negatief op de eerste afleveringen van de documentaire. Waarom, dat vertelt buitenlandredacteur Dominique Minten. Hij schat ook de mogelijke gevolgen in voor het koppel zelf, en hun band met de rest van de koninklijke familie.

