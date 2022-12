Met de invoering van een minimumbelasting voor multinationals wordt het economisch speelveld een stuk gelijker. Maar landen hebben nog andere wegen dan de vennootschaps­belasting om multinationals te charmeren met geld, waarschuwen experts.

De Europese lidstaten bereikte afgelopen nacht een akkoord over de invoering van een minimumbelasting voor multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. Het is een belangrijke stap in de ...