Het weekblad Knack oordeelt op basis van gelekte Whatsappberichten dat premier Alexander De Croo niet de waarheid sprak over het begrotingsfiasco waar staatssecretaris Eva De Bleeker moest voor opstappen. N-VA wil vandaag nog tekst en uitleg.

De saga rond de begrotingscijfers van 2023 blijft De Croo achtervolgen, nu het weekblad Knack beweert dat premier De Croo ‘de waarheid niet sprak’ in het parlement. Een reeks gelekte Whatsappberichten zouden volgens Knack bewijzen dat het kabinet van premier De Croo wel degelijk de begroting heeft goedgekeurd zoals ze aanvankelijk werd voorgelegd door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Het is die begroting waar De Bleeker vervolgens moest voor opstappen, omdat de memorie van toelichting – de leeswijzer bij de begrotingstabellen, zeg maar – grotere tekorten vermeldde dan de ontwerpbegroting die eerder naar de Europese Commissie was gestuurd.

Btw-verlaging

De premier heeft altijd ontkend dat zijn kabinet die memorie en de daarin opduikende cijfers had goedgekeurd. Integendeel, het kabinet zou gewaarschuwd hebben dat de cijfers foutief waren. Zo had De Bleeker geen permanente btw-verlaging mogen inschrijven in de begroting, aangezien was afgesproken dat die pas permanent wordt bij de invoering van een accijnshervorming die nog niet is afgeklopt.

• ‘De Croo keurde eerste begroting goed via Whatsapp’

Al snel na de heisa werd er geschermd met Whatsappberichten die zouden bewijzen dat het kabinet van De Croo wel akkoord was gegaan met het inschrijven van de btw-maatregel. Specifiek gaat het over twee Whatsappberichten die een medewerker van het kabinet-De Croo stuurt naar de begrotingsverantwoordelijke van het kabinet van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) over de teksten van de begroting 2023. De berichten luiden: ‘is dus ok voor ons’ en ‘merci voor aanpassingen!’ Ook De Standaard kon de berichten inkijken en kreeg bevestiging van de authenticiteit ervan.

Bredere conversatie

Ze passen binnen een bredere conversatie tussen de kabinetten, deels via Whatsapp, deels via aanpassingen in een gedeeld werkdocument van de begrotingsopmaak. In die aanpassingen merkt het kabinet wel degelijk op dat het inschrijven van de btw-kost ‘niet in lijn is met de beslissing’. Het is deze passage die volgens het kabinet aantoont dat er formeel gewaarschuwd is tegen de lezing van het kabinet-De Bleeker. ‘We hebben formeel, via de e-mailprocedure, laten weten aan het kabinet-De Bleeker dat ze fout zaten’, reageerde het kabinet eerder al aan De Standaard.

De Croo hield vorige week in de Kamer vol dat zijn kabinet ‘via de geijkte kanalen’ had opgemerkt dat de begrotingsdocumenten in lijn moeten liggen met de beslissingen die binnen de regering zijn gemaakt. De bewuste Whatsapp ging volgens het kabinet ook over enkele specifieke delen van het document, zoals de efficiëntiewinsten in de sociale zekerheid. Ze zou geen volledige goedkeuring ingehouden hebben. Dergelijke ‘communicatie via andere kanalen’ vond De Croo vorige week in de Kamer bovendien van geen tel.

‘Onaanvaardbaar’

Toch lijkt het er op zijn minst op dat het kabinet-De Bleeker de memorie van toelichting publiceerde in de veronderstelling dat er ruggespraak geweest was met en groen licht van het kabinet-De Croo. Fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) reageert bijzonder ontstemd op de zaak: ‘Als de premier spreekt, gaan we ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Nu blijkt dat zijn uitspraken over de opmaak van de begroting niet waar zijn. Dat is in een democratie onaanvaardbaar. Om dit uit te klaren vorderen wij de premier deze namiddag naar de commissie Financiën.’

Het is niet duidelijk of De Croo naar de commissie komt om 14 uur.