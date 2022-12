Een virale dans, een vergeten surfliedje en nu ook de gothic-look die helemaal herleeft: de Netflix-serie Wednesday domineert de popcultuur, online en op straat.

Ze bestaat 84 jaar, draafde al op in een dozijn films en series, en toch is Wednesday Addams plots de hipste vogel op aarde. Sinds Netflix drie weken geleden zijn spin-off van The Addams family dropte ...