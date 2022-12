De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft zich verontschuldigd nadat ze tijdens het vragenuurtje in het parlement oppositielid David Seymour een ‘arrogante lul’ had genoemd.

David Seymour, de leider van oppositiepartij Act, vroeg de premier of ze ‘een voorbeeld kan geven van een moment waarop ze een fout had gemaakt, zich daarvoor had verontschuldigd en de fout had rechtgezet’.

Na haar antwoord op de vraag van Seymour mompelde Ardern ‘He’s such an arrogant prick’, of: ‘Wat een arrogante lul.’ Ze vergat daarbij evenwel haar microfoon uit te schakelen. Het voorval werd live uitgezonden op de Nieuw-Zeelandse parlementstelevisie.