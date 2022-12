Een verrassingsoptreden van Elon Musk tijdens een voorstelling van komiek Dave Chapelle is uitgedraaid op een fiasco voor het ego van de nieuwe Twitter-eigenaar.

Chapelle riep Musk zondag in San Francisco op het podium en vroeg zijn 18.000 fans om zich ‘te laten horen voor de rijkste man op aarde.’ De menigte schotelde hem in de plaats daarvan minutenlang boegeroep voor. Wellicht heeft het recente massaontslag bij Twitter, waarvan de hoofdzetel in San Francisco zit, daar iets mee te maken.

Musk beet maandag van zich af. Hij opperde op Twitter dat er ‘10% boegeroep en 90% gejuich’ weerklonk. Die tweet heeft hij inmiddels verwijderd.