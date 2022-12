Oreo-koekjes zwart door milieuvervuilend ammoniak

De Nederlandse cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan mengt al jarenlang giftig ammoniak met gemalen cacaobonen om de beroemde Oreo-koekjes zwart te maken. Dat meldt het Noordhollands Dagblad dinsdag.

De fabriek heeft jarenlang geheim gehouden dat ze grote hoeveelheden ammoniak toevoegt aan gemalen cacaobonen om de zwarte kleur te bekomen. De Nederlandse overheid wist er wel van, maar op vraag van Olam hield de Omgevingsdienst de toevoeging van tienduizenden kilo’s ammoniak verborgen. Ook koekjesfabrikant Mondelez, dat het cacaopoeder aankoopt voor de Oreo’s, was op de hoogte.

Olam ligt al een paar jaar onder vuur van omwonenden, milieubeweging en de overheid vanwege zijn ammoniakuitstoot. De verklaring van Olam was altijd dat de ammoniak van nature vrijkomt bij de behandeling van cacaobonen. Over het toevoegen van grote hoeveelheden ammoniak zei het bedrijf niets.

Olam-directeur Eric Nederhand erkent dat ammoniak wordt toegevoegd, maar zegt niet hoeveel dat op jaarbasis is. ‘Er blijft geen of zeer weinig ammoniak achter in het eindproduct. Het gebruik ervan wordt vermeld als levensmiddelenadditief in de technische informatie bij elk ingrediënt.’

Een klokkenluider zegt aan de krant dat de fabriek nooit ontworpen werd om grote hoeveelheden ammoniak te verwerken. ‘De ammoniak kiert dus uit alle hoeken en gaten, de stank is enorm. Het milieu? Dat interesseert de bedrijfstop niet. Wel het zwarte cacaopoeder en wat ze ermee verdienen.’

Oreo-maker Mondelez is de grootste afnemer van het cacoapoeder. Het bedrijf wijst erop dat op de verpakking ‘ammoniumcarbonaat’ als ingrediënt staat vermeld. ‘Het gebruik van ammoniumcarbonaat in levensmiddelen heeft geen invloed op de kwaliteit of de veiligheid van het product’, zegt woordvoerster Annick Verdegem, die eraan toevoegt dat met de leverancier is gewerkt ‘aan een verbeterde productiemethode, waarbij milieuvriendelijker alkali wordt gebruikt’.