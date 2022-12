Advocaat Eva Kaili ontkent dat ze smeergeld kreeg van Qatar: ‘Niets mee te maken’

De Griekse sociaaldemocratische vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, heeft geen smeergeld ontvangen uit Qatar. Dat zegt althans haar advocaat Michalis Dimitrakopoulos dinsdag in een interview met de Griekse zender Open TV.

De advocaat ‘bevestigt noch ontkent’ dat er geld aangetroffen werd in het huis van zijn cliënte. ‘Ik heb geen enkel idee of er geld is gevonden en hoeveel’, aldus Michalis Dimitrakopoulos.

Het Europees Parlement davert al dagen op zijn grondvesten, nu er een onderzoek loopt naar corruptie door de 44-jarige Griekse voormalige tv-presentatrice die vandaag een van de veertien vicevoorzitters is van het parlement. Ze wordt ervan verdacht geld van Qatar in ontvangst genomen te hebben om de belangen van het emiraat te verdedigen.

Bij twintig huiszoekingen werden enkele honderdduizenden euro’s op drie verschillende plaatsen in beslag genomen: 600.000 euro in de woning van een van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euro’s in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort.

Kaili werd samen met drie anderen, onder wie haar vriend, aangehouden. Haar vader werd opgepakt, maar is intussen vrij.