Mathieu van der Poel krijgt dan toch geen boete voor hotelincident met tienermeisjes tijdens WK

Mathieu van der Poel krijgt in beroep dan toch geen effectieve straf voor het hotelincident tijdens het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Aanvankelijk werd hem een boete en een inreisverbod opgelegd, maar de Nederlander tekende met succes beroep aan.

Daags voor de WK wegrit vielen de meisjes Van der Poel lastig door herhaaldelijk op zijn deur te kloppen. Uiteindelijk kookte het potje over bij de 27-jarige Nederlander die agressief uitvoer tegen de meisjes. Hun ouders verwittigden de politie, die Van der Poel meenam voor verhoor.

Van der Poel zou na een lang nachtelijk verhoor daags nadien vroeg uit de wedstrijd stappen. Maar daarmee was de kous niet af. Van der Poel werd veroordeeld tot een boete en een inreisverbod van drie jaar in Australië.

De renner van Alpecin-Deceuninck ging in beroep en de beroepsrechter was strenger voor het gedrag van de meisjes en begripvoller voor Van der Poel. Hij oordeelde dat het gedrag van de meisjes die Van der Poel aanviel, ‘vervelend en invasief’ was, en schold Van der Poel de boete en het inreisverbod kwijt. Van der Poel komt er nu vanaf met een voorwaardelijke straf, een opsteker.