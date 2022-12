Droog ondanks toenemende bewolking

Het is dinsdag eerst zonnig. In de loop van de dag neemt de hoge en later middelhoge bewolking geleidelijk toe vanaf het westen. Het blijft droog. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen dinsdag tussen -3 graden in de Hoge Venen en +1 graad in Vlaanderen. De oostenwind waait zwak tot meestal matig langs de kust en op de Ardense hoogten.

Dinsdagavond en volgende nacht is het zwaarbewolkt. In de loop van de nacht vergroot over het zuiden van het land de kans op lichte sneeuw. De minima liggen tussen -2 en -6 graden. De overwegend zwakke oostenwind draait op het einde van de nacht naar het noordoosten.

Woensdag schuift er een sneeuwzone over Frankrijk naar het oosten. De zuidelijke landshelft krijgt hiermee te maken, waarbij er enkele centimeter sneeuw kan vallen ten zuiden van Samber en Maas. In het noorden komt er enkel wat middelhoge bewolking voor, waarbij af en toe de zon te zien is. In het centrale deel is de bewolking wat dikker en is een vlokje sneeuw niet uitgesloten, maar ook daar blijft het meestal droog. In de namiddag schuift de neerslagzone weg naar Duitsland en wordt het ook in het zuiden droog. Vanaf het noorden verschijnen er dan opklaringen.

Daarbij zijn er maxima van -3 graden op de hoogten, rond het vriespunt in het centrum en tot +3 graden aan de kust. De wind is zwak en meestal noordelijk, aan zee matig uit het noordoosten.