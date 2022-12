De Pinte en Nazareth onderzoeken fusie en staan open voor buurgemeenten

In Oost-Vlaanderen onderzoeken de gemeentebesturen van De Pinte en Nazareth of ze gaan fuseren en ze staan open voor gesprekken met andere buurgemeenten. Dat melden de burgemeesters van de gemeenten.

De twee gemeenten hebben CD&V-burgemeesters, met in De Pinte een coalitie met N-VA en in Nazareth met Vooruit-Groen. ‘De keuze van Vlaanderen om vrijwillige fusies aan te moedigen, heeft het debat hierover in heel Vlaanderen aangewakkerd’, zegt Danny Claeys, burgemeester van Nazareth. ‘We willen het heft in eigen handen houden en een verplichte fusie in de toekomst vermijden. Het was dan ook een bewuste keuze om in alle openheid met onze gemeenteraad en buurgemeenten in gesprek te gaan.’

Nog geen beslissing over naam

Ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad van De Pinte waren bereid om een onderzoek op te starten, zegt titelvoerend burgemeester Vincent Van Peteghem. ‘De uitdagingen waar lokale besturen voor staan om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, zijn groot. Om ons zo goed als mogelijk te wapenen tegen de uitdagingen van morgen, hebben we binnen de gemeenteraad unaniem besloten om te onderzoeken wat de pro’s en contra’s zouden kunnen zijn van een fusie, zeker in het licht van een eventuele toekomstige verplichte fusiegolf.’

De gemeenten zullen in de lente van volgend jaar een definitieve beslissing nemen. Over een nieuwe naam is nog niet beslist. In januari organiseren beide gemeenten vier publieke gespreksavonden voor inwoners.