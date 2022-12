Kan een feestmenu ook gewoon makkelijk zijn?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: moet ik per se iets moeilijks koken voor de feesten? Het antwoord is nee: hieronder stippelen we een zinnenstrelend menu uit dat enkele uurtjes kookplezier belooft, maar niet op een niveau waarvoor je een heel jaar had moeten trainen.

‘Sloof je niet uit!’ Het is makkelijk gezegd tegen iemand die een feestje geeft, maar het helpt niet en het is niet helemaal eerlijk. Een feest is uitsloverij, een feestje ook, per definitie; anders is het gewoon een hoop mensen die bij je binnen springt en voor wie je koffie zet. Dus ga ik mijn gastheren en -vrouwen in het vervolg iets anders op het hart drukken: sloof je uit zoals je bent! Misschien wil je vooral uitgeslapen zijn en voor je vrienden een playlist opzetten waaraan je drie weekends op rij hebt gepuzzeld, jij zalige uitslover. Misschien gaat het je erom je prachtig uitsloverige kerstboom met je familie delen, iedereen een zelfgebreide sjaal cadeau te doen, of een speech te geven die jullie liefde fêteert. Als je niet graag lang in de keuken staat, doe dan, kortom, iets anders om er een feest van te maken, en stil de honger met een royale afhaalmaaltijd. Of trek, een paar uur voor de gasten komen, je schort aan voor dit vrolijke winterdiner dat hooguit twee uur ontspannen werk kost – net genoeg uitsloverij.

HAPJE

Chips voor vips

Chips gebruiken als een toastje: het is een tikje kitsch, maar dat wordt volledig irrelevant als je proeft van dit hapje met kruidige zure room en zilte garnalen – of zeekraal voor een vegetarische variant.

HOOFDGERECHT

Zalm zoetzuur

Van het hapje gaan we rechtstreeks naar een uitgebreid hoofdgerecht met bijgerechten: gezelliger voor de kok, die meteen mee aan tafel kan schuiven en minder heen en weer moet lopen tussen keuken en gasten. We kiezen voor een groot stuk zalm dat we (relatief) traag laten garen, dan wordt het extra mals. Maak er een zoetzure dressing bij en je krijgt iets verrassends.

BIJGERECHT

Smelt in je mond

Oké, je kunt ook diepvrieskroketten bakken: evenmin veel werk (en lékker). Maar deze geroosterde zoete aardappelen zijn, met hun sausje van boter en cognac, even luxueus. Ze passen prachtig bij de andere gerechten in dit menu. En wat staan ze mooi vurig oranje te glimmen tussen een paar kaarsen.

BIJGERECHT

Bollensalade

We hebben al kruidige zalm, we hebben al boterige zoete aardappel… daar hoort nog iets fruitigs bij. We snijden diverse ronde groenten en vruchten in dunne, knapperige plakjes, en laten ze door elkaar dansen op een brede schaal: vrolijker wordt een salade niet.

BIJGERECHT

Fris bij de vis

Haast elke maaltijd wordt beter van een groene salade, daar vormt een feestmaal geen uitzondering op. Met kervel, veldsla, venkel en mierikswortelroom krijg je een prachtige winterse versie: de frisse noot die zo welkom is bij vis en zoete wintergroenten.

NAGERECHT

Kaas met biet

Zoveel kleuren, vormen, verrassende smaken, en toch ben je licht aan het eten vanavond. Daar kan dus wel een nagerecht van enige substantie bij. Dit kaasbordje met gepofte biet vormt een luxueuze brug tussen het hoofdgerecht en de koffie of thee die je tot slot zult drinken – en waarbij gerust nog een bolletje chocolade-ijs mag verschijnen, maar wat ons betreft is het nu uit met de uitsloverij. (Laat je niet afschrikken door de bereidingsduur voor het nagerecht: de bietjes moeten lang in de oven liggen, maar ze kunnen dat doen terwijl je er ook iets anders in bereidt, zoals de zalm en de zoete aardappelen van het hoofdgerecht.)