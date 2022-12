De sociaaldemocraten moeten op de blaren zitten door de vermoedelijke corruptieaffaire die vooral hen treft. Maar ook andere fracties houden hun hart vast. Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, belooft een grote schoonmaak.

‘Dit is een pijnlijke dag voor de sociaaldemocratische fractie’, zei Iraxte Garcia maandagavond in het Europees Parlement (EP). Het onderzoek naar de vermoedelijke corruptie – dat al Qatargate is gedoopt ...