Europa legt nieuwe sancties op aan Iran voor neerslaan protesten en steun aan Rusland

Vanwege de voortdurende zware mensenrechtenschendingen legt de EU nieuwe sancties op aan Iran. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten unaniem besloten, bevestigen meerdere diplomaten aan het Duitse persagentschap DPA.

Het nieuwe sanctiepakket is gericht tegen twintig personen en een organisatie. Zij krijgen een reisverbod naar de EU opgelegd en hun tegoeden in de EU worden bevroren. Ook de verantwoordelijken voor de recente executies zouden erdoor worden getroffen, bevestigde de Duitse minister Annalena Baerbock. De groene politica beschreef de executies als een schaamteloze poging van het regime om demonstranten te intimideren en de mond te snoeren.

VS: ‘Iran bang voor het eigen volk’

De Verenigde Staten hebben de tweede executie van een Iraanse demonstrant veroordeeld. Volgens Washington tonen de terdoodveroordelingen aan dat het regime van de Islamitische Republiek bang is voor het eigen volk.

‘Deze strenge straffen, en nu de eerste openbare executie, zijn bedoeld om het volk van Iran te intimideren. Ze zijn bedoeld om de oppositie het zwijgen op te leggen en tonen hoe bang het Iraanse leiderschap eigenlijk is voor zijn eigen volk’, zei Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Majidreza Rahnavard, 23, werd in het openbaar opgehangen in de stad Mashad in het noordoosten van het land vanwege ‘oorlog voeren tegen God’. Hij werd opgehangen 23 dagen na zijn arrestatie.

Borrell: ‘Blijven praten’

Bovendien keurden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken ook verdere sancties goed wegens Iraanse steun aan de Russische oorlog tegen Oekraïne. Zo hebben de ministers vier personen aan hun zwarte lijst toegevoegd, waaronder de directeur van het bedrijf Mado, een producent van drones, en twee bedrijven: droneproducent Dama en een bedrijf van de Islamitische Revolutionaire Garde dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van ballistische raketten.

EU-chef Josep Borrell zei dat hij de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op de hoogte had gebracht over de nieuwe, door de EU goedgekeurde sancties. ‘We moeten met elkaar blijven praten, ondanks onze meningsverschillen, en communicatiekanalen in stand houden’, aldus Borrell.

Het protest in Iran brak uit midden september, na de dood van een jonge Koerdische vrouw, Mahsa Amini. Zij stierf in een politiecel nadat ze opgepakt was wegens het niet respecteren van de islamitische kledingvoorschriften in het land.