Bevestigd: Lotto niet langer in WorldTour, maar team kan alle wedstrijden rijden

Achttien wielerteams hebben van de Internationale Wielerunie UCI een WorldTour-licentie gekregen voor de komende drie seizoenen. Zoals verwacht is er geen WorldTour-licentie meer voor Lotto-Soudal, dat vanaf komend seizoen onder de nieuwe naam Lotto-Dstny als UCI ProTeam door het leven zal moeten gaan.

‘We zijn natuurlijk al even bezig met de voorbereiding op het seizoen 2023. Met Dstny als nieuwe conaamsponsor, is er hoe dan ook sprake van een nieuwe start’, zei sportief manager Kurt Van de Wouwer. ‘Dat momentum hebben we gebruikt om onszelf op alle vlakken uit te dagen.

In de praktijk verandert er in eerste instantie weinig voor Lotto. ‘Met dank aan het goede afgelopen seizoen, hebben we in 2023 de zekerheid dat we opnieuw aanwezig zullen zijn in alle grote wedstrijden: de Ronde van Frankrijk, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en alle andere topkoersen’, gaat Van de Wouwer door. ‘Onze kern van 26 renners bestaat uit een goede mix van jong talent en renners die zich al jarenlang bewezen hebben op het allerhoogste niveau. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij volgend seizoen op alle fronten zullen meestrijden voor de zege.’

Drie Belgische WorldTour-ploegen

‘Samen met de Nationale Loterij en Dstny hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt’, vult cbo Seel verder aan. ‘De stap naar de ProTour stelde ons budgettair voor een uitdaging, maar die kunnen we aan. Het engagement en de steun van onze hoofdsponsoren illustreren hoe interessant onze ploeg commercieel ook in 2023 zal zijn. Afgelopen week nog konden we de komst van Efficy als een van onze nieuwe partners aankondigen. Ook met het ProTour-logo op ons shirt bieden we onze partners visibiliteit op het allerhoogste internationale podium van de wielersport.’

Intermarché-Circus-Wanty en Soudal-Quick-Step blijven op het hoogste niveau en krijgen daar het gezelschap van Alpecin-Deceuninck, waardoor er ook de komende seizoenen drie Belgische WorldTour-ploegen zullen zijn.

De overige teams zijn AG2R Citroen Team (Fra), Astana Qazaqstan (Kaz), Bahrain Victorious (Bah), BORA-Hansgrohe (Dui), Cofidis (Fra), EF Education-Easypost (VSt), Greenedge Cycling (Aus), Groupama-FDJ (Fra), INEOS Grenadiers (GBr), Jumbo-Visma (Ned), Movistar (Spa), Arkea-Samsic (Fra), DSM (Ned), Trek-Segafredo (VSt) en UAE Team Emirates (VAE). Bij de ProTeams zitten naast Lotto-Dstny ook Bingoal WB en Team Flanders-Baloise.

Fenis-Deceuninck wordt WorldTour bij de vrouwen

Ook bij de vrouwen viel er uitstekend nieuws te rapen bij de Deceuninck-ploeg. Fenix-Deceuninck, de vrouwelijke tegenhanger van Alpecin-Deceuninck, kreeg immers een WorldTeam-licentie voor volgend seizoen. AG Insurance-NXTG greep naast de licentie en wordt komend seizoen geregistreerd als Continental team.