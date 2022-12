Viktor Boet sluit zich aan bij ultranationalistische partij

De beruchte wapenhandelaar Viktor Boet, die vorige week als gevangene werd geruild met de Amerikaanse basketbalspeler Brittney Griner, sluit zich aan bij een Poetingezinde partij.

De zopas vrijgelaten Viktor Boet heeft aangekondigddat hij zich aansluit bij de Liberale Democratische Partij (LDPR): de populistische en ultranationalistische partij die lange tijd geleid werd door de flamboyante Vladimir Zjirinovski. De LDPR is een oppositiepartij, maar geldt tegelijk als een uitgesproken pro-Poetin- en pro-oorlogspartij.

Boet staat bekend als de ‘handelaar des doods’, omdat hij meer dan twintig jaar grote hoeveel­heden wapens verkocht aan krijgsheren in Afrika en het Midden-Oosten. In de jaren 90 opereerde hij een tijd vanuit de luchthaven van Oostende. In 2008 werd hij in Thailand gearresteerd en na zijn uitwijzing naar de VS veroordeelde een rechter hem tot 25 jaar gevangenisstraf. Na een gevangenenruil met basketbalspeler Brittney Griner is hij sinds vrijdag opnieuw een vrije man in Rusland, waar hij als een nationale held werd verwelkomd.

Te vette hamburgers

Boet ontpopte zich de afgelopen dagen als een fervente voorstander van de Russische invasie in Oekraïne. ‘We hadden al veel vroeger moeten binnenvallen’, zei hij in een interview op de Russische televisie. ‘Ik steun de militaire operatie volledig en als ik de mogelijkheid heb en over de juiste vaardigheden beschik, zou ik zeker als vrijwilliger vertrekken.’ Ook Poetin steunt hij ten volle. Boet zegt dat hij een portret van de Russische president aan zijn celmuur had hangen.

Het tv-interview was ook voor andere redenen een bijzondere vertoning. Het vraaggesprek werd afgenomen door parlementslid en voormalige spion Maria Boetina, die zelf een tijdlang vastzat in een Amerikaanse cel omdat ze in de kringen van voormalig president Donald Trump was geïnfiltreerd. Verder klaagde Boet over het ‘ondermaatse’ voedsel in de gevangenis. ‘Elke woensdag een veel te grote hamburger met platte frieten.’ Hij hekelde ook dat hij tien jaar lang geen ‘look, dille, peterselie en aardbeien mocht eten’. Boets oordeel over de westerse samenleving? De ‘obsessie’ met lgbti zal in alle westerse landen tot ‘een maatschappelijke zelfmoord’ leiden.