‘Gisteren zat Bart De Wever nog te flirten met Vlaams Belang’

Groene plannen (1)

De uitspraken van Bogdan Vanden Berghe, politiek directeur van Groen, vorige zaterdag in De Standaard, heeft partijgenoten doen dromen. Vanden Berghe suggereerde om in Antwerpen een coalitie te vormen met Vooruit en met de N-VA van burgemeester Bart De Wever. Volgens Björn Rzoska, fractieleider in het Vlaams Parlement, is dat misschien ook een idee op Vlaams niveau. ‘Als je je progressieve agenda wil uitvoeren, mag zo’n coalitie geen taboe zijn’, zegt hij in Het Nieuwsblad. ‘Dat de huidige peilingen erop wijzen dat de huidige Vlaamse coalitie verliest, is volgens hem ‘de kans om de progressieve partijen binnen te loodsen in de Vlaamse regering’.

Groene plannen (2)

Rzoska is bij Groen kennelijk niet de enige die een progressief front met Vooruit als een opstapje naar de Vlaamse regering ziet. ‘Iedereen ziet dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en N-VA-voorzitter Bart De Wever na 2024 samen in zee willen gaan’, zegt een partijgenoot. ‘Als we met de groenen en socialisten een progressief front kunnen vormen, gaan we in Vlaanderen een veel linkser beleid krijgen.’

Groene plannen (3)

Björn Rzoska. Foto: BELGA

Maar op veel steun van de jongerenafdeling moeten de groene voorstanders niet rekenen. ‘Gisteren zat Bart De Wever nog te flirten met het Vlaams Belang’, reageert Jong Groen op Twitter. ‘Dat enkele partijtoppers vandaag voorstellen om samen te regeren is een fout. met Jong Groen betreuren we deze oproep. Wij kunnen niet meestappen in zo’n verhaal. Ook bij Vooruit zelf is er overigens weinig animo om hieraan mee te werken.

Burgemeester

Andy Pieters, kabinetschef en woordvoerder van Vlaams minister Zuhal Demir, trekt in 2024 de N-VA-lijst in Maasmechelen. Pieters wil huidig CD&V-burgemeester Raf Terwingen uitdagen. ‘Ik heb in 2012 persoonlijk mijn handtekening gezet onder zijn voordracht omdat ik dacht dat hij de geschikte man was. Maar tot mijn eigen spijt zijn we zijn we ter plaatse blijven trappelen. Bergen verzetten maakte plaats voor bergaf met Raf. En dan moet je ook als N-VA die inschattingsfout erkennen. Maar bovenal die fout niet herhalen’, zegt Pieters.