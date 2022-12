Prins Harry lijkt in een nieuwe Netflixtrailer te zeggen dat leden van de Britse koninklijke familie bereid waren te liegen om zijn oudere broer William in bescherming te nemen.

‘Ze waren blij om te liegen om mijn broer te beschermen, ze hebben nooit de intentie gehad om de waarheid te spreken om ons te beschermen’, zegt prins Harry in de teaser. Op een bepaald ogenblik voegt Meghan Markle daaraan toe: ‘Ik werd niet voor de wolven gegooid, ik werd gevoederd aan de wolven.’

Donderdag zendt Netflix de laatste drie afleveringen van de docu Harry & Meghan uit. De focus van de eerste drie afleveringen van de langverwachte reeks, die vorige week werden uitgezonden, lag op hoe het koppel werd behandeld door de Britse tabloids en welke impact dat had op hun relatie.

Institutionele manipulatie

Er werden daar geen nieuwe aanvallen op het Britse koningshuis gelanceerd, maar in de nieuwe trailer van Netflix lijkt dat voor de resterende drie afleveringen wel het geval te zullen zijn. Prins Harry gebruikt ook de woorden ‘institutionele manipulatie’.

Het is niet meteen duidelijk op wie Harry’s aanval gericht is, maar er wordt gespeculeerd dat het gaat om oudere leden van de koninklijke familie.

‘Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als we niet waren weggegaan, zoals we gedaan hebben’, zegt Harry ook. Meghan voegt daaraan toe: ‘Onze veiligheid kwam in het gedrang, en iedereen in de wereld wist waar we waren.’ Verwacht wordt dat de laatste drie afleveringen grotendeels zullen gaan over het vertrek van Harry en Meghan uit het Verenigd Koninkrijk.

Geen reactie

Buckingham Palace heeft laten verstaan geen commentaar te zullen geven op de reeks. Netflix beweert dat de leden van de koninklijke familie hadden geweigerd om commentaar te geven in de reeks zelf, maar een woordvoerder zegt dat noch het Paleis, noch vertegenwoordigers van prins William of andere leden van het koningshuis ooit werden benaderd.