Europa bibbert nu al voor volgende winter

Voor de gasvoorziening van deze winter lijken we in Europa uit de zorgen, maar dat betekent niet dat energiecrisis voorbij is. De bevoorrading voor de winter van 2023 wordt wellicht nog moeilijker, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap.

‘De Russische chantage rond gas heeft gefaald. We zitten veilig voor deze winter.’ Dat goede nieuws bracht de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandagmiddag tijdens een persbriefing over de gasvoorziening in Europa. Minder goed is dat de gasbevoorrading garanderen tijdens de winter van 2023-24 veel moeilijker zal worden, voegde ze er onmiddellijk aan toe.

Dat laatste blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het mogelijke tekort aan aardgas in de Europese Unie kan volgend jaar oplopen tot 27 miljard kubieke meter, als Rusland de kraan volledig afsluit en de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) richting China opnieuw stijgt naar het peil van 2021. Ter vergelijking: het jaarlijkse gasverbruik in ons land schommelt rond 17 miljard kubieke meter.

Von der Leyen liet duidelijk verstaan dat de Europese Unie niet moet dralen met de gasbevoorrading voor volgend jaar. ‘De voorbereiding van de gasvoorziening voor de volgende winter moet nu beginnen.’ Zo vindt ze het hoog tijd dat de EU-lidstaten de knoop doorhakken over gezamenlijke gasaankopen. Eind maart 2023 wil ze de eerste groepsaankoop organiseren. Von der Leyen moet echter nog groen licht krijgen van de Europese Raad. Ze stopte haar ongeduld niet weg. ‘Elke dag vertraging is er een te veel.’

100 miljard euro

Volgens de IEA-topman Fatih Birol kan het gastekort van 27 miljard kubieke meter zeker nog weggewerkt worden. Maar dan zijn een reeks praktische maatregelen nodig die snel effect kunnen hebben en die tegelijk helpen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, stelde hij. Het zal op korte termijn ook een pak geld kosten: volgens Birol hangt er een prijskaartje van 100 miljard euro aan vast. ‘Maar als dat resulteert in een forse reductie van de gasaankopen in Europa, kan dit bedrag op twee jaar terugverdiend worden.’

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en IAE-topman Fatih Birol gaven samen een persconferentie. Foto: epa-efe

Het energieagentschap legt het accent op bijkomende ingrepen om de energie-efficiëntie te verbeteren, de uitrol van hernieuwbare-energieprojecten te versnellen en de omschakeling van gas naar warmtepompen voor verwarming in huis fors te stimuleren (met subsidies of fiscale maatregelen).

Zo is het efficiënt omspringen met energie volgens Birol erg gebaat met een snelle en massale overgang naar ledverlichting. Er is volgens hem in Europa ook geen gebrek aan hernieuwbare energieprojecten, maar wel aan eenvoudigere vergunningsregels en personeel zodat er veel sneller werk gemaakt kan worden van de aanvragen.

Limieten aan lng

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt Europa om niet al te veel meer te mikken op een verdere sterke stijging van de lng-aanvoer. Birol gaat er zelfs van uit dat het er in 2023 vooral op aan zal komen de sterke gegroeide lng-import van dit jaar vast te houden. In 2022 werd er 130 miljard kubieke meter aangevoerd.

Dat zal niet zo makkelijk zijn. Zeker als China opnieuw meer lng gaat aankopen. Dit jaar was er in dat land veel minder vraag naar vloeibaar aardgas door de zwakke economische groei. Wat dan weer alles te maken heeft met het strenge covidbeleid van de Chinese overheid.

Europa zelf blijft wel zwaar inzetten op lng-import, bleek uit enkele cijfers die Birol op een rijtje zette. Het IEA schat dat er wereldwijd zowat 20 miljard kubieke meter lng-productie bij zal komen. Terwijl in de Europese Unie werk wordt gemaakt van overslagterminals in havens met een totale lng-capaciteit van 40 miljard kubieke meter.