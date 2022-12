Wat is een goed cadeau?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: wanneer is een cadeau wat het moet zijn – en wat is daar de zin van?

Het inpakpapier heb ik alvast in huis, dat kan al niet meer misgaan. Nu de cadeautjes zelf nog. Dat wordt een alsmaar langer lijstje naarmate de familie is uitgebreid, dus uitstel tot het laatste moment is geen goed idee. Dat weet ik intussen, door scha en schande wijs geworden – en ik weet ook dat ik niet de enige ben die daarmee worstelt. December is niet alleen cadeautjestijd, het is ook de tijd van krantenartikelen over cadeautjesstress, waarin mensen zich afvragen: waarom doen we dit eigenlijk? En hoe vindt een mens een geschikt cadeau? Dat we daar met zijn allen flink in blunderen, blijkt uit de steevast uitpuilende tweedehandssites in januari. Hoog tijd dus voor een handleiding die de weg toont naar het juiste cadeau. Te beginnen bij de moeder van alle vragen: waarom?

Waarom kopen we cadeautjes?

‘Geschenken uitwisselen gaat al heel lang mee, wellicht al sinds de prehistorie’, zegt Dimitri Mortelmans. Hij is socioloog aan de Universiteit Antwerpen en breekt zich al jaren het hoofd over onze geschenkcultuur. ‘Het lijkt frivool en onschuldig, maar het is fundamenteel en inherent menselijk: het is het sociale cement van onze relaties. We hebben momenten nodig om die te bevestigen. Zodra we geen cadeaus meer uitwisselen, verwatert de relatie. Ik vind Facebook een mooie metafoor voor dat verschijnsel: als je iemand duimpjes geeft, regelt het algoritme van Facebook het zo dat je vaker berichten van die persoon in je newsfeed ziet. Stop je met duimpjes geven, dan vermindert dat tot je helemaal niets meer ziet verschijnen. Zo gaat het in het echte leven ook: op het moment dat je geen uitwisseling meer hebt met vrienden, als de vriendschap verwatert, zullen er geen geschenken meer zijn, en als er geen geschenken meer worden gegeven, zal de vriendschap nog verder verwateren.’

Wat je geeft, staat symbool voor de relatie. De waarde en de inhoud van het geschenk zeggen iets over de gever en de ontvanger en vooral over de relatie tussen die twee. ‘Daarom geven we ook duurdere cadeaus aan de mensen die het dichtst bij ons staan. Eigenlijk zeg je: ik geef iets aan jou waarmee ik laat zien dat ik jou ken.’ Als er zoveel op het spel staat, wordt het wel heel belangrijk om een geschikt cadeau te vinden.

Wanneer is een cadeau geschikt?

‘Een goed cadeau past bij de ontvanger’, zegt Mortelmans. ‘Je toont ermee dat je empathisch bent en genoeg inzicht hebt om te weten wat iemand leuk vindt.’ Daarnaast moet het ook de juiste waarde hebben. Superdure cadeaus geven maakt mensen ongemakkelijk, omdat ze het gevoel krijgen niets te kunnen terugdoen wat op hetzelfde niveau ligt. Zo creëer je een machtsonevenwicht. Het omgekeerde is ook fout: ‘Als je je partner een cadeau uit de 1 eurowinkel geeft, krijgt die het gevoel: ben ik dat maar waard voor jou? Zo kun je je relatie beschadigen.’ Is ook not done, zo leer ik: een feedbackcadeau, zoals een boek van Marie Kondo voor rommelige huisgenoten (al is de verleiding groot).

Niet te duur, niet te goedkoop, dus. Maar hoe maak je de juiste keuze?

Als je een cadeau moet kopen voor iemand met wie je eenzelfde interesse deelt, maak je veel kans de juiste keuze te maken als je je cadeau in die sfeer zoekt. Wat jou aanspreekt, zal de bestemmeling van het cadeautje wellicht ook wel interesseren, stelt de Canadese professor Elizabeth Dunn, die zich verdiept in de psychologie van het geven. En als je iets moet kopen voor iemand met wie je weinig gemeen hebt, dan is er niets mis met cadeaulijstjes.

Is simpelweg iets kopen van een cadeaulijstje niet wat onbevredigend?

Dat hangt ervan af. ‘Je speelt natuurlijk op safe, want je weet dat je iets geeft wat de ander leuk zal vinden’, zegt Mortelmans. ‘Maar als je zegt: ik laat me door dat lijstje enkel inspireren, ligt het anders. Dan koop je iets wat niet op het lijstje staat, maar in hetzelfde genre ligt. Daarmee neem je een risico, maar het is ook mogelijk dat je heel erg scoort, omdat je de boodschap geeft: ik heb ingeschat wat jij leuk vindt, en je vertelt tegelijk iets over jezelf. Hoe meer je over jezelf vertelt, hoe minder je op veilig speelt. Als je gewoon iets van het lijstje of een cadeaubon van een of ander shoppingcenter koopt, dan zeg je eigenlijk dat je het niet zo goed weet.’

Iets van het lijstje kopen hoeft nochtans niet onbevredigend te zijn, zegt Mortelmans. ‘Dat kan het wel zijn als je iets koopt in twee muisklikken. Maar vaak zetten mensen ook dingen op hun lijstje die moeilijker bereikbaar zijn. Als je dan de halve stad hebt afgelopen om het toch te vinden, dan zit die tijdsinvestering mee in het cadeau.’

Als ik veel tijd in een cadeau heb gestoken, voel ik me beter als gever, maar weegt het ook door in de appreciatie van de ontvanger?

‘Zeker. Want tijd is het kostbaarste wat we kunnen geven. Tijd is heel schaars en duur geworden. Als je je petekind een uitstap naar een speeltuin cadeau doet, is de geldelijke investering misschien niet zo groot, maar je geeft een gedeelde ervaring en je investeert tijd. Zo’n cadeau is misschien veel meer waard.’

Tijd is een kostbaar geschenk, beaamt etiquetteconsulent Kevin Strubbe. ‘Mensen willen nu terug naar authentiekere cadeaus waarover is nagedacht, waarmee je laat zien dat je moeite hebt gedaan. Om dezelfde reden sturen we ook opnieuw kerst- en nieuwjaarskaartjes. Dat doet meer plezier dan die sms die in één seconde is verstuurd. Niet alleen voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Zeg nu zelf: het is toch meer bevredigend om cadeaus uit te zoeken dan om in de Fnac twintig Bongobonnen uit het rek te plukken? Of als je petekind een hele namiddag heeft uitgetrokken om een mooie tekening te maken, dan ben je daar toch superblij mee?’

Hoe belangrijk is de verpakking dan nog?

Een cadeau is een belangrijk verrassingsmoment. Je wilt niet al bij voorbaat verraden wat er in het pakje zit, die verrassing maakt deel uit van de bevrediging van het geven en van het krijgen. Het verhoogt de anticipatie. ‘Om dat plezier nog te verhogen, kun je de geschenkverpakking personaliseren’, zegt Strubbe. ‘Ook daarmee kun je tonen dat je moeite hebt gedaan.’ Dat hoeft niet met duur geschenkpapier, het kan ook met recyclagemateriaal. Een cadeautje voor iemand die van boeken houdt, kun je bijvoorbeeld verpakken in pagina’s uit de boekenbijlage van de krant.

Dat authentiekere cadeaus tegenwoordig meer worden geapprecieerd, weerspiegelt dat we meer zijn gaan nadenken over onze relaties, denkt Strubbe. De pandemie heeft dat nog versterkt. We hebben meer afstand moeten nemen, waardoor we gingen beseffen hoe belangrijk onze nauwe contacten zijn. ‘Daarom investeer ik graag tijd en energie in het sturen van een mooie kerstkaart naar mijn tien goede vrienden en doe ik moeite om een heel leuk cadeau voor ze te verzinnen waar ze nog weken blij om zijn.’

Een heikel punt, die kerstkaarten: ik haal ze elk jaar in huis en stuur ze ook elk jaar weken te laat op, waardoor het effect ervan gehalveerd wordt – mosterd na de maaltijd. Maar het is stilaan ook de tijd van de goede voornemens. Laat ik met iets eenvoudigs beginnen: kerstkaarten op tijd opsturen, als opmaat voor dat knalcadeau.

* Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 27 november 2021.