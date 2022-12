‘Close’ van Lukas Dhont genomineerd voor Golden Globe

Close van regisseur Lukas Dhont maakt kans op de prijs voor beste niet-Engelstalige film op de Golden Globes.

‘Close’ staat in een rijtje van vijf genomineerden. Verder maken Decision to Leave, RRR, All Quiet on the Western Front en Argentina 1985 kans op de prijs.

De Golden Globes hernemen hun ceremonie na een sabbatjaar in 2021. Schandalen omtrent de organisatie en jury ontnamen de awardshow veel van z’n glans.

Triangle of Sadness maakt kans op de bekroning Beste film - Musical/Comedy. Andere kanshebbers zijn Babylon, Banshees of inisherin, Everything everywhere all at once en Glass onion: A knives out mystery.

In de categorie voor series maakt Black bird van de Belgische regisseur Michaël Roskam kans op een golden globe. Een overzicht van alle genomineerden kunt u hier vinden.