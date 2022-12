Veel zieken op terreurproces, maar geen sprake van uitstel

Afwezige juryleden, klachten van beschuldigden over de omstandigheden van hun overplaatsing, het politierapport over de ‘wurging’, waardoor terreurverdachte Ali El Haddad Asufi medische bijstand eiste. Het proces over de terreuraanslagen in België in maart 2016 wordt al sinds dag één gekenmerkt door incidenten.

Ook maandag, op de vierde procesdag, kon de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 niet moeiteloos van start gaan. Opnieuw verloor het terreurproces een jurylid. ‘Het tweede plaatsvervangende jurylid is ziek’, zei assisenvoorzitter Laurence Massart. Na een week van het proces in de voormalige Navo-gebouwen zijn er nog maar 19 van de geplande 24 plaatsvervangende juryleden over. Voorzitter Massart moest zelf heel erg hoesten toen ze vertelde dat er een ‘virus circuleert bij de magistratuur’. Ze had het ook over de ziekte van ‘een jurylid dat graag in de jury wilde zitten’.

Er zijn nu nog 12 effectieve juryleden en 19 plaatsvervangende over. Op het einde van de rit, over zes à negen maanden, moeten 12 juryleden overblijven om een oordeel te vellen over de beschuldigden. Nu de jury al elke dag is gekrompen, blijft de vraag of er aan dit tempo nog twaalf juryleden zullen overblijven.

In de beklaagdenbox ontbrak maandagochtend ook Salah Abdeslam. Volgens zijn advocaat Delphine Paci heeft hij een keelontsteking. Voor de zitting officieel van start kon gaan, verlieten alle beschuldigden de zitting. Dat doen ze uit protest tegen de zogenoemde transfermaatregelen die volgens hen ‘vernederend en onmenselijk’ zijn. Ze weigeren mee te werken zolang ze op die manier behandeld worden, herhaalde een van de advocaten van de verdediging ook vandaag.

Geen ruimte voor vertraging

Om die reden zullen de advocaten van de zeven beschuldigden elk apart de minister van justitie Vincent Van Quickenborne woensdag dagvaarden in kort geding. Bedoeling is om tot een oplossing te komen tegen komende maandag, wanneer normaal gezien begonnen wordt met de ondervraging van de beschuldigden. Dan is hun aanwezigheid op het proces wel essentieel.

In de voormiddag overwoog de voorzitter om de zitting van maandag en dinsdag te schorsen omdat er te veel zieken zijn. Uiteindelijk is het niet zover gekomen. Er is namelijk geen ruimte voor vertraging. De discussies waarmee de zittingen vorige week begonnen, namen tijd weg van de voorleestijd van de procureurs. Het was de bedoeling dat de akte van beschuldiging, die 467 pagina’s telt, vorige week donderdag volledig was voorgelezen. Dat is hen niet gelukt. Maandag en dinsdagochtend is er extra tijd voorzien om de akte verder voor te lezen. Daarna kunnen de advocaten van de verdediging, als ze dat willen, een korte akte van verdediging voorlezen.

Ook de verdediging had gevraagd om de zitting deze week te schorsen. ‘Een hervatting op 19 december zal de situatie kalmeren’, zei Vincent Lurquin, de advocaat van beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa. Sowieso waren er deze week slechts twee procesdagen gepland. Door een Europese top van 14 tot 16 december zijn er in het tweede deel van de week geen zittingen.