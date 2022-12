Russische troepen blijven doelen in het oosten en zuiden van Oekraïne bestoken met raketten, drones en artillerie, dat meldt het Oekraïense leger op maandag. Ook het Oekraïense tegenoffensief richt schade aan in de door Rusland bezette gebieden.

In zijn dagelijkse update over de oorlog heeft de Oekraïense generale staf maandag gemeld dat de Oekraïense troepen meerdere Russische aanvallen in de oostelijke regio Donetsk en in de aangrenzende regio Loehansk hebben afgeslagen.

Rusland zet zijn aanvallen voort op Bachmoet, Avdiivka en Lyman, allemaal steden in de oblast Donetsk die nu grotendeels in puin liggen. Oekraïne meldt ook dat de Russische troepen grote verliezen lijden aan het oostelijke front, in hevige gevechten die ook hun eigen troepen hard treffen.

Ondertussen zitten miljoenen mensen zonder stroom in temperaturen onder nul, door herhaaldelijke aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur.