We gaan naar een recessie, dat is zeker. Hoe erg het wordt, is onzeker.

2022 was een turbulent economisch jaar waarin de inflatie hoger en hoger ging tot een recordhoogte en ook de rente steeg. 2023 brengt beterschap. Toch wat de inflatie betreft. Want het slechte nieuws is dat we naar een recessie gaan.





Het positieve is dat het misschien een recessie wordt die niet zo hard zal gevoeld worden. Minder dan de recessie van 2009 of de recessies van begin jaren ’80 omdat het risico op jobverlies dit keer beperkt zal blijven.

