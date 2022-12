Stadsdiensten van Diest gehackt

De onlinediensten van stad Diest zijn in de nacht van zondag op maandag gehackt, zo laat het stadsbestuur weten in een persbericht. Loketdiensten werken niet, en ook e-mails beantwoorden of ontvangen, lukt niet.

De cyberaanval lijkt op het eerste gezicht gericht te zijn op de interne systemen, zoals mail en internet, maar ook de software die nodig is om inwoners digitaal te helpen, is voorlopig ontoegankelijk, meldt de stad.

Het stadsbestuur zegt alles in het werk te stellen om de systemen opnieuw in gang te krijgen. ‘Momenteel kunnen we geen optimale dienstverlening aanbieden’, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). ‘Dat betekent onder andere dat de loketdiensten niet werken, dat we geen e-mails ontvangen of kunnen beantwoorden. Voor dringende zaken blijven we wel telefonisch bereikbaar, maar inwoners een nieuwe afspraak geven, is op dit moment ook niet mogelijk.’

Wie er achter de hacking zit, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ook in Antwerpen zijn hackers erin geslaagd de online diensten plat te leggen. De dienstverlening is er sinds vorige week ernstig verstoord. Achter die aanval zit de ransomwaregroep Play. Die heeft op zijn darkwebsite een lijstje gepubliceerd met wat voor gegevens ze hebben gestolen bij Antwerpen.