Erik Van Looy is opnieuw kandidaat in ‘De slimste mens’, maar nu in Nederland

Bij Play4 presenteerde hij eerder dit najaar nog het jubileumseizoen van De allerslimste mens. Maar in december zal Erik Van Looy (60) nog eens in het kandidatenstoeltje zitten van het spelprogramma. Hij is te gast in de Nederlandse versie.

Erik Van Looy kan niet alleen rekenen op de jarenlange ervaring als presentator van de populaire tv-quiz. Hij speelde eerder al eens mee in het allereerste seizoen van De slimste mens ter wereld in 2003, dat toen nog gepresenteerd werd door Bruno Wyndaele. Hij haalde de finaleweken na vijf deelnames, en werd uiteindelijk vierde. Onze noorderburen zijn dus gewaarschuwd.

Het nieuwe seizoen van De slimste, zoals het programma in Nederland heet, gaat op 26 december van start en verschilt sterk van toon met de Vlaamse versie. Het gaat er een pak serieuzer aan toe. Presentator van dienst is voormalig nieuwslezer Philip Freriks, en in de jury zit historicus en professor Maarten van Rossem. Het is niet voor het eerst dat ze een Belgische kandidaat uitnodigen, naast een reeks Bekende Nederlanders. Vorig seizoen was Philippe Geubels al te gast, hij bleef er één aflevering in.

Wie wil weten hoe Van Looy het doet, kan het volgen bij NPO 1, van maandag tot en met donderdag om 20.25 uur.