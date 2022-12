Luchthavens schrappen vluchten, files dikken aan en scholen sluiten de deuren. Het Verenigd Koninkrijk ziet af bij wat de Britse pers nu al ‘Arctisch vriezen’ noemt.

Ook aan de overzijde van het Kanaal is het ijskoud. Heel wat pendelaars beleven een chaotische ochtendspits na nachtelijke sneeuwval. Auto’s staan in de file, treinen lopen vertraging op en vliegtuigen dreigen niet op te stijgen. Op de Londense luchthaven Stansted blijven alle toestellen aan de grond. Op grotere luchthavens, zoals Heathrow en Gatwick, worden vluchten geschrapt of lopen ze vertraging op.

De Britse winterprik begon al afgelopen weekend. De temperatuur zakte tot onder nul, maar het is de sneeuwbui van afgelopen nacht die nu tot chaos leidt. Het sneeuwtapijt is op sommige plekken 10 centimeter dik. ‘Arctisch vriezen’, schrijft de Daily Mail. Volgens tabloid The Sun beleeft het land vandaag een ‘sneeuwgrap’. ‘Het is hier kouder dan in Finland.’ De beheerder van het Britse elektriciteitsnet heeft intussen twee steenkoolgestookte noodcentrales ingeschakeld om de elektriciteitsvraag te kunnen bolwerken.

Veel Britten kiezen er vandaag dan ook voor om thuis te werken. Diensten die instaan voor het beheer van de snelwegen, raden met klem af om de weg op te gaan.

Voorlopig is sprake van één ernstig incident. In Kingshurt, nabij Birmingham, kwamen vier kinderen in het ziekenhuis terecht nadat ze op een meer door het ijs gezakt waren. Hulpdiensten zijn karig met uitleg. ‘Alle vier de kinderen kregen een hartstilstand. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht’, luidt de laatste update.