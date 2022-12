Aandeel Bpost crasht na afzetten ceo

Het vertrek van de ceo van Bpost wordt door beleggers niet gesmaakt. Het aandeel zakt op de beurs met meer dan 10 procent.

Beleggers en analisten maken zich zorgen over de toekomst na de beslissing vrijdag om de ceo Dirk Tirez af te zetten in het kader van een onderzoek naar de concessie voor verdeling van kranten en tijdschriften. Op de beurs opende Bpost enkele procent lager, maar al heel vlug zakte het aandeel steeds dieper en ging het 11 tot 12 procent lager.

Tirez was nog maar sinds afgelopen voorjaar ceo. In juli werd hij officieel benoemd na eerst ad interim het bedrijf geleid te hebben na het afzetten van ceo Jean-Paul Van Avermaet. Onder Tirez was de strategie opnieuw helder: Bpost uitbouwen als dienstenbedrijf in de pakjeseconomie.

Het belang in Bpost Bank werd verkocht, net als de krantenwinkels. Dat laatste leidde tot een politieke storm toen bleek dat de koper Golden Palace was. De verkoop van Bpost Bank aan BNP Paribas Fortis werd dan weer niet gesmaakt door de PS, de grootste politieke partij in het zuiden van het land.

Beleggers stellen zich de vraag hoe het nu verder moet met Bpost. Er zijn veel onzekerheden: wie wordt de nieuwe ceo? Welke strategie zal gevoerd worden? Wat is de toekomst van het krantencontract? Dat laatste is op korte termijn het meest dringende vraagstuk.

Het huidige contract werd al meermaals verlengd en liep oorspronkelijk in 2019 af. Het onderzoek rond mogelijke onregelmatigheden naar een nieuwe aanbesteding werd recent uitgebreid met een onderzoek naar het huidige al verlengde contract. Politiek zaait het krantencontract verdeeldheid: de PS is er voorstander van, de N-VA wil er vanaf. Vooral Michael Freilich (N-VA) neemt de concessie op de korrel.

Boete of kwijtschelding?

Analisten hebben in deze fase vooral oog naar de kostprijs van een mogelijke veroordeling door de concurrentiewaakhond voor inbreuken op de mededinging. Die kan in principe oplopen tot 10 procent van de omzet. Meer doordat Bpost zelf naar de Belgische Mededinginsautoriteit (BMA) is toegestapt en volledige samenwerking heeft beloofd, kan het mogelijk aan een boete ontsnappen.

In het onderzoek zitten ook de Vlaamse krantenuitgevers en de verdeler van kranten PPP. Mediahuis (uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad) lijkt eveneens voor medewerking gekozen te hebben. Bij DPG Media (Het Laatste Nieuws, De Morgen) en PPP waren er huiszoekingen, een teken dat die partijen niet voor medewerking met de concurrentiewaakhond kozen.

Bpost maakt ondertussen al werk van de zoektocht naar een nieuwe ceo. Omdat het voorzitterschap in Franstalige handen is, moet de ceo Nederlandstalig zijn. Alleen zal het voor Bpost zeer moeilijk worden nog zwaargewichten aan te trekken. Bovendien is het politiek duidelijk dat de PS zijn greep op het bedrijf wil versterken en dus een ceo zal willen met wie het goede relaties kan onderhouden. Bij de PS is het partijvoorzitter Paul Magnette die het overheidsbedrijf van zeer nabij opvolgt.