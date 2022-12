De Panne zoekt naar zeehond met levensbedreigend visnet om de hals

Een pijnlijk beeld zaterdag op het strand van De Panne: een zeehond lag er verstrengeld in een visnet. Maar het dier dook het water in, voor het kon worden geholpen.

Wim Janssens, eerste schepen van De Panne met bevoegdheid Dierenwelzijn (Actie), kwam in de loop van zaterdagnamiddag ter plaatse en contacteerde de brandweer en de vrijwilligers van het NorthSealTeam, die zich om de dieren bekommeren.

‘Maar het dier koos onmiddellijk het ruime sop en was dus nog steeds in goeie gezondheid’, zegt Janssens. ‘Het visnet is wel levensbedreigend. Als je deze zeehond op het strand ziet liggen, bel dan de brandweer via het nummer 112.’

De schepen deed via sociale media een oproep, die een tweehonderdtal keer werd gedeeld, en de vrijwilligers van het NorthSealTeam hielden een oogje in het zeil. Voorlopig zonder resultaat.

‘De zeehond is al meermaals opgemerkt in het water, maar is niet meer aan land gekomen’, aldus Janssens. ‘Er is heel veel aandacht voor het dier. Het leeft echt bij de mensen. Er kwamen al veel suggesties voor een naam, maar het belangrijkste blijft de reddingsactie.’