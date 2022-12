‘Verontrustend’ veel tijgermuggen in België afgelopen jaar

Met de winter in zicht komt er officieel een einde aan het muggenseizoen. Dat was dit jaar een pak exotischer dan anders, met maar liefst twaalf vaststellingen van de Aziatische tijgermug in België. ‘Onverwacht en verontrustend’, klinkt het bij Sciensano.

Elk jaar volgen Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) de aanwezigheid van exotische muggensoorten via het Memo-project. Meestal gebeuren vaststellingen op snelwegparkings, waar de muggen via internationaal verkeer ons land binnenkomen. Maar dit jaar kwamen de meeste meldingen binnen via het participatieplatform waar burgers foto’s kunnen insturen. In negen gevallen ging het om een tijgermug, vaak in tuinen.

Dat het cijfer dit jaar zo hoog ligt, is ‘onverwacht en verontrustend’, volgens Javiera Rebolledo, epidemioloog en projectverantwoordelijke bij Sciensano. ‘Het is duidelijk dat de bijdrage van burgers bij de monitoring van tijgermuggen van grote waarde is en een aanvulling vormt op de actieve monitoring.’

Tijgermuggen vertonen een agressiever bijtgedrag dan muggensoorten die in België vaker voorkomen. Dat geeft niet enkel overlast, maar vergroot ook de kans op het overbrengen van virussen van de ene persoon naar de andere. Het ITG waarschuwt dat het grote aantal waargenomen exemplaren de kans vergroot dat eitjes van de muggen de winter doorstaan en dar de tijgermug zich in België vestigt.

Sciensano roept burgers op om vanaf de start van het muggenseizoen, midden april, gebruik te maken van het MuggenSurveillance-platform en zelf uit te kijken naar tijgermuggen.