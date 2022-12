Hacking Antwerpen: halve terabyte aan data gestolen

De hackers die binnendrongen in de computers van stad Antwerpen, dreigen ermee meer dan een halve terabayte aan gestolen data vrij te geven.

‘Persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitskaarten, financiële documenten en veel andere zaken.’ De ransomwaregroep ‘Play’ heeft op zijn darkwebsite een lijstje gepubliceerd met wat voor gegevens ze hebben gestolen bij Antwerpen. De stad werd vorige week slachtoffer van een hacking met gijzelsoftware, waarbij de aanvallers computersystemen plat leggen en dan losgeld eisen.

Als Antwerpen geen losgeld betaalt, geeft ‘Play’ over zeven dagen de gestolen data in brokken vrij. De hoeveelheid gestolen informatie is groot, het zou gaan om 557 gigabyte. Volgens onze informatie is het zeer aannemelijk dat die hoeveelheid effectief is ontvreemd.

Door de hacking in Antwerpen zijn tal van stadsdiensten niet meer online bereikbaar.

De ransomwaregroep publiceerde de mededeling over Antwerpen vannacht op zijn darkwebsite. Andere recente slachtoffers van Play zijn Skoda Praha (een Tsjechisch energiebouwbedrijf), een Vietnamees chemisch bedrijf, een Portugese verzekeringsmaatschappij en het Uruguayaans ministerie van Transport.

Er is nog geen duidelijkheid over hoeveel losgeld de hackers eisen, of langs welke weg ze binnen zijn geraakt. Woordvoerders van de stad zijn karig met commentaar. ‘Onze experts werken dag en nacht, in nauwe samenwerking met de gerechtelijke diensten, om de gevolgen van de cyberaanval te onderzoeken en op te lossen’, reageert Johan Vermant, de woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). ‘Het beschermen van gevoelige gegevens staat daarbij uiteraard voorop. Het spreekt voor zich dat wij daar om veiligheidsredenen geen details over vrij kunnen geven.’