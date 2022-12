Rudy Demotte verlaat politiek na einde van zijn mandaat

Na meer dan dertig jaar actief te zijn geweest op het hoogste niveau van de binnenlandse politiek kondigt Rudy Demotte (PS) aan dat hij er binnenkort mee stopt.

In een interview met Le Soir zegt de 59-jarige parlementsvoorzitter van de Franse Gemeenschap dat hij bezig is aan zijn laatste mandaat. In 2020 zette de oud-burgemeester van Doornik al een stap terug op het lokale niveau.

‘Ik blijf geloven in de nobelheid van de politiek, maar de mondiale context stelt me voor een probleem, zowel op politiek vlak als op mediagebied. We lopen gehaast achter informatie aan, we handelen onmiddellijk, zelfs als dat betekent dat we achteraf dingen moeten corrigeren, dat is niet houdbaar’, verklaarde Demotte.

‘Er is veel brutaliteit in de politieke communicatie, op sociale netwerken, en dit alles schept een afstand tussen mij en het actieve politieke leven’, aldus de politicus, die tegelijk een oproep doet aan jongeren om de politiek niet op te geven.

De voormalige federale minister, Waals minister-president en minister-president van de Franse Gemeenschap stond voor het eerst op de lijst in Doornik bij de verkiezingen van 2012. Tussen 2001 en 2010 was hij titelvoerend burgemeester van de Henegouwse faciliteitengemeente Vloesberg (Flobecq).