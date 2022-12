Schandaal gooit imago Europarlement te grabbel

Qatar heeft er veel voor over om zich van zijn beste kant te laten zien aan de wereld. Dat weten we na alle onverkwikkelijke verhalen over hoe het land het WK voetbal binnen zijn grenzen heeft weten te manoeuvreren. Maar dat het emiraat zelfs leden van het Europees Parlement grof geld geboden zou hebben met het doel zijn imago op te poetsen, getuigt van een mentaliteit die elke fatsoensgrens overschrijdt. Niet alleen bij de Qatarezen, maar ook bij degenen die mogelijk hun geld in ontvangst hebben genomen in ruil voor wederdiensten.