Man schiet drie vrouwen dood in Rome, onder wie vriendin van premier Meloni

Een man heeft zondagochtend in Italië drie vrouwen doodgeschoten. Een van de slachtoffers was een vriendin van premier Meloni.

‘Ik ga jullie allemaal doden.’ Dat zei de 57-jarige man die zondagochtend een bar in het noorden van Rome binnenstapte vlak voor hij het vuur opende. Drie vrouwen werden doodgeschoten, vier andere aanwezigen raakten zwaargewond. De man was de bar binnengestapt omdat er op dat ogenblik een bijeenkomt plaatsvond van een bewonersvereniging, waarmee hij al enige tijd in de clinch lag. Dat schrijft het Italiaanse persbureau Ansa.

De man moest uiteindelijk stoppen met schieten omdat zijn wapen haperde. ‘Hij schoot vooral op de leden van de raad van bestuur maar moest stoppen omdat zijn wapen blokkeerde, anders waren er nog meer doden gevallen’, aldus een getuige aan Reuters. ‘Ik ben onder een tafel gedoken om mezelf te redden. Hij was bij iedereen bekend en had eerder al verschillende van de mensen die in de bar waren bedreigd.‘

De schutter had eerder al een wapenvergunning aangevraagd, maar die werd geweigerd omdat hij geen blanco strafblad had. Hij werd kortelings na de schietpartij gearresteerd door de politie.

Vriendin van premier Meloni

Een van de dodelijke slachtoffers van de schietpartij is een vriendin van de Italiaanse premier, Giorgia Meloni. De premier postte een archieffoto van zichzelf en haar vriendin op Instagram. ‘Nicoletta was een beschermende moeder, een oprechte en discrete vriendin, een sterke vrouw en een kwetsbare vrouw tegelijkertijd’, schrijft ze bij de post. ‘Voor mij zal ze altijd zijn zoals ze in deze foto is: mooi en gelukkig.’