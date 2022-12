Ook baaldag kan met medaille eindigen, bewijst Loena Hendrickx

Naar de beste Belgische prestatie ooit gegleden in de Grand Prix Final, en toch was Loena Hendrickx niet tevreden. Want had ze op niveau gesprongen, dan was haar brons misschien wel goud geweest.

Er kon aanvankelijk amper een lachje af. Boos was Loena Hendrickx toen ze zaterdag in Turijn van het ijs stapte. Boos op zichzelf vooral, omdat ze wist dat ze niet had getoond wat ze eerder dit seizoen al heeft laten zien. Sprongen die ze normaal probleemloos uitvoert, liepen fout. ‘Mijn sprongen trokken op niet veel’, gaf ze eerlijk toe voor de camera’s van Sporza. ‘Ik heb totaal niet gebracht wat ik normaal kan. Het is echt balen.’

Na de korte kür vrijdag lag Hendrickx op medaillekoers, maar in de vrije kür leek het meteen mis te gaan. Ze raakte uit balans bij de tweede sprong, herstelde zich, maar kwam even later ten val bij een drievoudige flip en moest een handje zetten. Op veel van Hendrickx’ sprongen viel wel iets aan te merken. Het leverde haar een magere score (122,11 punten) en de vijfde plek (op zes schaatssters) op. Ter vergelijking: bij haar overwinning in Frankrijk begin november behaalde ze ruim 21 punten meer (143,59). ‘Die schandalig lage score is helemaal terecht’, zei ze. ‘En ik heb ze alleen aan mezelf te danken.’

In een normale wereld was ze naast het podium getuimeld. Maar omdat de jury zich erg streng toonde voor ­wereldkampioene Kaori Sakamoto, die in haar vrije kür twee keer viel, pakte ze toch brons. De zege ging naar de Japanse Mai Mihara (208,17 punten) voor de Amerikaanse Isabeau Levito (197,23). ‘Het was leuker geweest als ik zelf tevreden was geweest’, zei Hendrickx. ‘Ik sta te kijken van de resultaten vandaag. Blijkbaar kan iedereen weleens een slechte dag hebben. Jammer, er zat meer in.’

Als enige Europese schaatsster tegen drie Japanse vrouwen, een Koreaanse en een Amerikaanse was Hendrickx met ambitie naar Turijn afgezakt. Door de afwezigheid van de Russinnen – die de sport traditioneel domineren, maar vanwege de oorlog in Oekraïne gebannen zijn van internationale competities – was het land verdwenen dat in de jongste vijf edities van de Grand Prix Final met elf van de vijftien medailles aan de haal was gegaan. En dus stond ze met een dubbel gevoel op het podium: blij dat ze toch met een medaille huiswaarts mag, ontgoocheld omdat ze besefte dat er meer in had gezeten.

En nu: goud in Espoo

Toch blijft het een unieke prestatie als atlete uit een klein land zonder noemenswaardige traditie in het kunstschaatsen – een internationaal competitieve en sterk bezette sport. Bovendien is de Grand Prix Final voor het kunstschaatsen wat de Masters voor het tennis zijn. Naast het EK (eind januari in Finland) en het WK (eind maart in Japan) is het de meest prestigieuze wedstrijd van het seizoen, waarvoor alleen de zes beste schaatssters van de Grand Prix-ranking de ijzers mogen slijpen. Dat Hendrickx een toegangskaartje kreeg, was op zich al opmerkelijk. Geen Belgische vrouw deed het haar ooit voor, bij de mannen is het alleen Kevin Van Der Perren gelukt (in vierde in 2004 en zesde in 2007).

Voor de 23-jarige vicewereldkampioene is het een bekroning van haar uitstekende seizoen, waarin ze zichzelf vernieuwde (met nieuwe muziek en nieuwe kürs met een hogere moeilijkheidsgraad) en in het Franse Angers naar haar eerste overwinning in een Grand Prix-meeting gleed. Straks wacht het EK, het hoofddoel dit seizoen.

Voor minder dan het goud gaat Hendrickx in Espoo niet. Want met de uitgesloten Russinnen ontbreken ook drie podiumkandidaten – op het vorige EK eindigde Hendrickx vierde achter een volledig Russisch podium. ‘Ik weet dat ik veel beter kan doen, en dat wil ik de wereld laten zien’, klonk het op Instagram.