Mijlpaal in geschiedenis ruimtevaart: Orion landt veilig in oceaan na reis rond de maan

Het Nasa-ruimtetuig Orion, een Amerikaans ruimteschip dat midden november werd gelanceerd, is succesvol in de Stille Oceaan geland.

De onbemande Orioncapsule was 26 dagen onderweg. Eerst zette ze koers naar de maan, waarna ze errond cirkelde en weer terugkeerde naar onze planeet. (Aanvankelijk zou de missie zo’n 42 dagen duren, zoals de infografiek hieronder aangeeft.) Op het verste punt van zijn missie was Orion 432.000 kilometer van de aarde verwijderd.

Bij terugkeer ging Orion met een snelheid van 40.000 kilometer per uur de atmosfeer van de aarde in. Op ongeveer acht kilometer boven het wateroppervlak gingen de 11 parachutes van Orion open, die op dat ogenblik nog steeds naar beneden donderde met een snelheid van ongeveer 500 kilometer per uur. Uiteindelijk is de capsule veilig in het water geplonsd tegen 30 kilometer per uur op de plek waar de Nasa-medewerkers dat voorzien hadden. In toekomstige, bemande missies, zal Nasa de astronauten na landing laten ophalen door schepen van de marine.

Generale repetitie

Dit was de eerste missie van het internationale, door de Amerikanen geleide Artemisprogramma. Ten vroegste in 2025 wil het weer mensen op de maan zetten en er op termijn een vorm van permanente aanwezigheid uitbouwen.

Tijdens deze missie werd de Orioncapsule uitvoerig getest, van lancering tot terugkeer, geheel onbemand – al reisden er wel een paar paspoppen met astronautenpakken en vooral veel meetsensoren mee. In 2024 staat met de tweede Artemismissie een bemande reis naar de maan gepland (zonder er evenwel te landen). Voor een maanlanding is het dus nog minstens een jaar langer wachten, op de missie Artemis 3.