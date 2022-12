Reddingsschepen brengen meer dan 500 migranten aan land in Italië

Italië, waar premier Meloni haar kiezers een harde aanpak van migratie beloofde, heeft zondag 500 vluchtelingen laten aanmeren. Zij waren gered door ngo-schepen na eerst dagen op zee in barre weersomstandigheden rond te dobberen.

Twee reddingsschepen hebben meer dan 500 vluchtelingen en migranten aan land gebracht in Italië, nadat ze de voorbije dagen waren gered op de Middellandse Zee. De Humanity 1, een schip van de Berlijnse vereniging SOS Humanity, bracht zondag 261 mensen aan land in Bari. In Salerno, aan de andere kant van het land, meerde de onder Noorse vlag varende Geo Barents van Artsen zonder Grenzen aan met 248 migranten.

Op de Humanity 1 waren er volgens de crew 93 minderjarigen aan boord, de meesten zonder begeleiding van volwassen familieleden. Veel mensen dragen sporen van foltering. Sommigen hebben ook verklaard dat ze het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Er is vooral sprake van mensen uit Syrië, Egypte, Kameroen en Ivoorkust.

SOS Humanity zegt dat de tocht op zee ruw is geweest, door de stevige wind en golven tot drie meter hoog. De schepen lagen niet meteen in de buurt van Salerno en Bari, en moesten na toewijzing van de havens nog 40 uur varen op de woelige zee. Woensdag is nog een baby geboren op het schip van Artsen zonder Grenzen; die is samen met zijn moeder en drie gezinsleden naar Italië gevlogen.

Geen versoepeling beleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome laat weten dat het geen nieuwe koers vaart inzake migratiebeleid. Het slechte weer is de reden dat deze schepen wel mochten aanmeren, want daardoor was er sprake van een noodgeval. Omdat de Siciliaanse havens en opvangvoorzieningen overvol zitten, zijn de schepen toegewezen aan andere steden.

Vorige maand kwam er veel kritiek op de aanpak van de nieuwe rechtse regering, toen schepen vaak lang moesten wachten voor ze een haven kregen toegewezen en iedereen van boord mocht. Als ze dat al mochten. Zo kwam het tot diplomatieke spanningen met Frankrijk, dat uiteindelijk een schip ontving dat door Italië was afgewezen. De 234 opvarenden van de Ocean Viking, die voor de Libische kust uit het water waren gevist, moesten wel eerst drie weken lang op zee ronddobberen.

Rome beschuldigt de hulporganisaties er opnieuw van dat ze de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee aanmoedigen door hun reddingsacties en zo mensensmokkel in de hand werken. Mensen redden op zee is, volgens minstens drie internationale conventies, wel een verplichting.

Ondertussen bereiken ook steeds meer migranten de Italiaanse kust zonder hulp. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar meer dan 97.000 mensen de Middellandse Zee overgestoken naar Italië.