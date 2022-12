Wat zijn feestelijke vegetarische hoofdgerechten?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: welke kanten kun je zoal uit voor een feestelijk vegetarisch (en vegan) hoofdgerecht?

Meer nog dan andere feesten associëren we Kerstmis met een pronkstuk op tafel: een centrale schaal waaraan alle bijgerechten ondergeschikt zijn. Toen ik klein was, lagen er hazenruggen in harlekijnsaus op, later werd het een gevulde kalkoen, nog later maakte ik vegetarische pilav in de plaats, een rijstschotel die opgesmukt was met pistachenoten, granaatappelpitten, saffraan en stukjes geroosterde pompoen, en die ik als een fonkelende schatkist tussen de kaarsen schoof. Het ‘turkey treatment’, noemt Yotam Ottolenghi dat: de kunst om iets op te werken tot een kersthoofdgerecht en het met de nodige zelfzekerheid te presenteren – of het nu een kalkoen is of iets anders. Eén troef hebben groenten en paddenstoelen daarvoor van nature: ze ogen mooier dan vlees. Hoe je ze ook een diepe, warme, feestelijke smaak doet krijgen, illustreren de recepten hieronder.

LEKKER THEATRAAL

Gevulde savooikool

Het showgehalte van dit gerecht zit helemaal goed: oogt spannend en een beetje retro, dient te worden aangesneden met een stevig mes, en dan, op je bord, krijg je een pakketje aardse hartigheid waarbij uiteenlopende winterse salades (maar ook kroketten of pommes duchesse) het goed doen. Zoals een groene salade met mierikswortelroom, krokant gebakken witte bonen met boschampignons en een salade van witloof, radicchio en mandarijn met veenbessendressing.

ROMIGHEID TROEF

Vegan waterzooi

Ook met vegetarische kipstukjes kun je een feestelijk gerecht maken, pakweg door er vol-au-vent of waterzooi mee te maken. Besteed daarbij vooral aandacht aan de bouillon: koop of maak een groente- of paddenstoelenbouillon die je echt bekoort. Al de rest kan dan alleen maar goedkomen.

VLEZIG BEZIG

Wat zou Ottolenghi doen?

Feestelijk koken zonder vlees: niemand doet het overtuigender dan Yotam Ottolenghi. Deze twee gerechten uit zijn boek Flavour hebben allebei hoofdrolpotentieel, maar ze kunnen ook samen op tafel voor een indrukwekkende double bill. Twee sterkhouders van de vegetarische winterkeuken tonen hier hun klasse: enerzijds knolselderij, anderzijds portobello-paddenstoelen. Als je ze goed heet bakt of roostert, krijgen ze een diepe, hartige smaak, en dan kun je ze ook nog eens in stoere, vlezige stukken serveren.

VINNIG WINTERS

Paddenstoelenfeestje

Dat je stevige winterse smaken (aardpeer, paddenstoel, bloemkool) onbevreesd kunt combineren met meer springerige zuiderse toetsen, bewijst dit paddenstoelengerecht. Een waar feest van goede ideeën, die je allemaal samen op één schaal kunt presenteren, of verspreid over kommetjes – die misschien net wat handiger door te geven zijn.

JUWELENKISTJE

Fonkelende pilav

Als we een recept herpubliceren waarvan de scherpe foto’s intussen zoek zijn, dan moet het wel een heel fijn recept zijn. Deze pilav doet je huis lekker ruiken, versiert je tafel, smelt op je tong en is luxueus zonder ook maar een grammetje zwaar op de hand te zijn. Houd je niet van aardse wintersmaken, dan is dit jouw kerstgerecht.