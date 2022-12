Chimichurri-saus zou je de Argentijnse versie van pesto kunnen noemen: net iets forser en energieker. Wil je een gerecht vol aardse en romige wintersmaken toch ook een zonnige, vinnige toets geven, dan is dit makkelijke sausje je vriend.

VOOR 4 PERSONEN

500 g oesterzwammen

500 g shiitakes

1 granaatappel ?

500 g aardpeer ?

1 kleine bloemkool ?

Nootmuskaat

Peper & zeezout

2 el kokosolie

Een handvol hele amandelen

Amandelschilfers, om af te werken

Voor de chimichurri:

Blaadjes van 5 takjes verse tijm

1 kleine rode puntpaprika, fijngesneden

3 el rodewijnazijn

5 el olijfolie

1 sjalot, fijngesneden

1 teentje knoflook, fijngesneden

Handvol verse basilicum

1 kleine rode peper, zonder zaadjes, fijngesneden

Zout en peper

Een halve bos bladpeterselie

BEREIDING

1. Schil de aardperen. Snijd ze in blokjes en breng ze in koud water aan de kook in een grote pot.

2. Verdeel de bloemkool in roosjes. Wanneer het water kookt, mogen de bloemkoolroosjes bij de aardpeer in de pot. Kook samen verder op een laag vuurtje tot beide groenten gaar zijn.

3. Snijd alle kruiden voor de chimichurri fijn, meng ze met de olijfolie en rodewijnazijn. Haal het mengsel eventueel kort door de blender, als het nog wat te grof is. Zet in een kommetje opzij.

4. Rooster de hele amandelen kort in een pan op een hoog vuur. Doe daarna hetzelfde met de amandelschilfers.

5. Voeg peper, zeezout, de kokosolie, een goeie snuf nootmuskaat en de hele amandelen toe aan de gekookte groenten. Mix tot een glad geheel.

6. Maak de paddenstoelen schoon en breek ze met de hand in kleinere stukken. Bak kort met olijfolie, peper en zeezout in een wokpan op een hoog vuur.

7. Ontdoe de granaatappel van zijn pitjes. Vul een kom met koud water, hou een helft van de granaatappel in je hand boven het water, met de bolle kant omhoog. Klop met een houten lepel op de bolle kant, zodat de pitjes eruit vallen. Schep de vliesjes van het wateroppervlak en giet het water af.

8. Voeg de granaatappelpitten bij de champignons en werk af met de geroosterde amandelschilfers. Serveer met de puree en de chimichurri.

Een recept van Berten Vanderbruggen, foto: Eva Donckers