Het geluid dat u hoort is dat van een leeglopend ballonnetje

Gaan we niet doen

Nee, de federale regering gaat de werkloosheidsuitkeringen niet beperken in de tijd. Het is niet omdat de CD&V daar plots voor gewonnen is, dat de socialisten en de groenen dat zijn binnen de federale regering, zo zei premier Alexander De Croo (Open VLD) in De zevende dag. ‘Dat staat niet in mijn regeerakkoord. Daar steeds ballonnetjes over oplaten, dat helpt mij niet vooruit’, zei De Croo. Hij wees erop dat CD&V deel uitmaakt van een Vlaamse regering met Open VLD en de N-VA, waar er wel consensus is over die kwestie. Misschien dat er daar via de VDAB wat meer mogelijk is, zo herhaalde De Croo een kritiek die vorige week vaker te horen was op het voorstel van CD&V. Dit tot ergernis van CD&V-ondervoorzitter Robrecht Bothuyne, aangezien het beperken van de werkloosheid in de tijd wel degelijk federale materie is. ‘Altijd bereid om Alexander De Croo zowel de bevoegdheidsverdeling als de realiteit van ons arbeidsmarktbeleid uit te leggen. In de eerste 6 maanden van 2022 gaf de VDAB trouwens al 11813 sancties of verwittigingen aan werkzoekenden die er de kantjes van afliepen’, zo riposteerde Bothuyne.

Gaan we niet doen (2)

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), wil verkennende gesprekken opstarten met haar Nederlandse collega Rob Jetten met het oog op Vlaams-Nederlandse samenwerking bij de bouw van nieuwe kernreactoren op de site van Borssele, zo kondigde ze dit weekend aan. Ze wil zo een ‘Lage Landen energieplan’ uit te werken. Investeren in centrales die hoe dan ook gebouwd worden, lijkt de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD niet echt opportuun. En jawel, ook hier weer de bevoegdheidskwestie, aangezien kernenergie en bevoorradingszekerheid federale materies zijn. ‘We investeren ook al honderden miljoenen euro’s in onderzoek naar nieuwe kerncentrales’, reageerde fractieleider voor Open VLD Willem-Frederik Schiltz. ‘We moeten er wat beducht voor zijn om onze centen en knowhow zomaar aan de Nederlanders te geven.’ Ook kritiek bij CD&V: ‘Tot 2045 moeten we onze huidige kerncentrales zo veel mogelijk inzetten om het licht te laten branden. We hebben in ons land draaiende kerncentrales. Waarom zouden we ons heil dan elders zoeken?’, aldus voorzitter Sammy Mahdi (CD&V). Alle centrales inzetten tot 2045 in afwachting van nieuwe types centrales was dan weer een ballonnetje van Mahdi dit weekend in Het Nieuwsblad. Voorlopig is er met uitbater Engie zelfs nog geen akkoord om twee van de nog zes operationele reactoren te verlengen tot pakweg 2035.