Warme kruiden, uitbundige kleuren, pistachenoten en granaatappelpitten: deze pilav heeft zoveel feestelijkheid in huis dat je er nauwelijks bijgerechten bij nodig hebt. Maar veenbessen en een winterse groene salade zullen er zeker niet bij misstaan.

Ingrediënten (voor 2-4 personen):

300 g basmatirijst

1 tl zout

2 el olijfolie

500 g kastanje- of butternutpompoen, geschild en in dobbelstenen gesneden

flinke pluk saffraandraadjes (ca. 50 draadjes) of een flinke mespunt poeder.

100 g boter

kaneelstokje (ca. 6 cm)

4 pimentbolletjes, geplet in de vijzel. (In plaats van het kaneelstokje en de pimentbolletjes kun je ook 1 tl speculaaskruiden gebruiken.)

1 grote of 2 kleine uien, in fijne ringen gesneden

50 g pistachenoten, niet gezouten, wel gepeld (alternatief: amandelen, gehalveerd)

15 g rozijnen, in stukjes gesneden

1/2 tl gemalen kardemom of zaadjes uit 4 peulen, geplet

450 ml groentebouillon

300 g romige volle yoghurt

peper, zout

Om af te werken: enkele handen granaatappelpitten

Ook nodig: bakpapier (een stuk dat de omtrek van je kookpot beslaat)

Bereiding

1. Laat de rijst weken in een kom gezouten lauw water.

2. Verwarm intussen de oven voor tot 220 graden. Meng 2 el olijfolie en 1/2 tl zout onder de pompoen, zodat alle stukjes ingesmeerd zijn. Verspreid ze over een bakplaat of grote ovenschotel. Steek de pompoen voor ongeveer 20 minuten in de oven, tot de stukjes zacht zijn, maar niet slap.

3. Meng de saffraan in een kommetje met 3 el kokend water en doe er de helft van de boter bij. Zet dat mengseltje opzij om op het einde toe te voegen.

4. Smelt de rest van de boter samen met het kaneelstokje en het piment (of de speculaaskruiden) in een zware kookpot waar je een goed sluitend deksel bij hebt (dat deksel is voor straks). Als de boter gaat schuimen, voeg je de uien en 1/2 tl zout toe. Roerbak de ui 10 tot 15 minuten op een matig vuur, tot hij helemaal zacht is en lichtjes gebruind. Voeg dan de noten, rozijnen en kardemom toe. Roerbak nog 10 minuten, niet te heet.

5. Giet de rijst af en spoel hem onder de kraan. Voeg hem toe aan de uien en roer alles goed om. Voeg de bouillon en de pompoen toe en breng alles aan de kook. Leg er het bakpapier op en zet het deksel op de pan. Laat het zo 5 minuten doorkoken op een hoog vuur en daarna 5 minuten sudderen op een klein vuur. Haal het deksel en het bakpapier eraf en sprenkel de saffraanboter over de rijst (niet roeren). Zet het deksel weer op de pot en laat alles nog minstens 10 minuten trekken. Als je de rijst pas later serveert, laat de pot dan gewoon zo staan en warm hem voor het opdienen weer rustig op, op een heel laag vuur.

6. Breng intussen de yoghurt op smaak met peper en zout. Serveer hem in een kommetje bij de pilav, die je vlak voor het eten nog versiert met granaatappelpitten.

Een recept van Dorien Knockaert, foto: Ivan Put