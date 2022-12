Met zijn complexe smaak kan dit gerecht het middelpunt zijn bij een groentefestijn, belooft Yotam Ottolenghi in zijn kookboek ‘Flavour’. Serveer er een winterse salade bij en een paddenstoelengerecht, of gefrituurde falafelballetjes met yoghurtsaus.

Tip:

- Je krijgt met dit recept meer ingelegde knolselder dan je nodig hebt voor de uiteindelijke combinatie. Maar je kunt hem tot 3 dagen in de koelkast bewaren en hij is erg lekker op broodjes en bij croques, of door een salade gemengd. t.

Ingrediënten (voor 2 personen als hoofdgerecht, voor 4 personen als bijgerecht)

Voor de geroosterde knolselderij:

1 flinke selderijknol, fijne worteltjes verwijderd en schoongeborsteld (schillen is niet nodig) (900 g)

60 ml olijfolie

Zeezoutvlokken

Voor de ingelegde knolselderij:

1 middelgrote selderijknol, de wortelschijf verwijderd, geschild en in dunne, 6 cm lange repen

gesneden (500 g)

3 stengels bleekselderij, in 6 cm lange, dunne repen gesneden (120 g)

2 tenen knoflook, ongepeld, gekneusd met de platte kant van een mes

3 limoenen: schaaf 6 dunne repen van de schil af, en pers er 60 ml sap uit

150 ml rijstazijn

Voor de zoete chilidressing:

120 ml zonnebloemolie

5 tenen knoflook, in flinterdunne plakjes

3 rode chilipepers, in dunne ringetjes (30 g)

2 hele anijssterren

1 ½ el wit of zwart sesamzaad, of een mix, goed geroosterd

2 ½ el ahornsiroop (of honing)

1 el rijstazijn

60 ml sojasaus

2 el fijngesneden bieslook

Voor de afwerking:

2 bosuien, in dunne, schuine ringetjes, voor erbij

5 g Thaise basilicumblaadjes, voor erbij

Zeezout

Bereiding

1. Prik voor de geroosterde knolselderij de knol met een vork rondom circa 40 keer in en leg hem op een met bakpapier beklede bakplaat. Roer 1½ theelepel zeezoutvlokken door de olie en wrijf de selderijknol er royaal mee in. Rooster hem afhankelijk van de grootte minimaal 2¼ uur of maximaal 2¾ uur en bedruip ongeveer om de 20 minuten tot de knol donkerbruin en volledig gaar is en er selderijkaramel uit loopt.

3. Laat de knol 15 minuten rusten en snijd hem dan in acht parten, bestrijk elk snijvlak met de op de bakplaat achtergebleven olie en karamel (misschien moet u nog een scheutje olie toevoegen, als er niet voldoende is om de snijkanten te bestrijken).

4. Doe alle ingrediënten voor de ingelegde knolselder met 20 gram zeezoutvlokken in een grote mengkom en zet hem minstens 2 uur apart, roer af en toe terwijl u de rest van het gerecht bereidt. U kunt dit maximaal 3 dagen van tevoren doen en de ingelegde knolselderij in de koelkast bewaren.

5. Verhit de zonnebloemolie voor de zoete chilidressing in een kleine pan op halfhoog tot hoog vuur. Voeg als hij heel heet is de knoflook, chilipeper en steranijs toe en bak alles 2-2½ minuten, roer om de plakjes knoflook los van elkaar te houden tot de knoflook krokant en bleek goudbruin is (de plakjes kleuren nog na als u ze uit de olie heeft geschept, dus laat ze niet te lang bakken). Giet de inhoud van de pan in een zeef die u op een schaal heeft gezet om de olie in op te vangen. Zet de gebakken knoflook en chilipeper apart tot u gaat serveren. Houd 80 ml van de aromatische olie apart voor een ander gerecht. Meng de overgebleven 40 ml olie met alle overige ingrediënten voor de dressing.

6. Verhit de oven tot 200°C.

7. Leg de geroosterde parten knolselderij met de snijkant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg ervoor dat ze al bestreken zijn met de bakolie en de selderijkaramel, bestrijk ze als dat niet zo is met wat olijfolie en een beetje ahornsiroop of honing. Rooster ze in de oven in circa 20 minuten goudbruin.

8. Schik de selderijparten op een grote schaal en bestrooi ze met wat zeezoutvlokken.

9. Roer de apart gehouden gebakken chilipeper en knoflook door de dressing en schep deze over en rondom de selderij. Schep 200 gram ingelegde knolselderij, zonder de inmaakvloeistof, met de knoflook en limoenschil over de selderijparten.

Garneer met de bosui en Thaise basilicumblaadjes en serveer.