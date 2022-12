Wout van Aert maakt ondanks pech favorietenrol waar in Dublin

Eenvoudig was het niet, maar Wout van Aert heeft de Wereldbekercross van Dublin gewonnen. In de Ierse hoofdstad liet de Belgische kampioen zich niet uit het lood slaan door pech. Wereldbekerleider Laurens Sweeck en wereldkampioen Tom Pidcock vervolledigen het podium.

Het Ierse klavertje -de shamrock- telt drie en geen vier blaadjes. Wout van Aert ondervond in Dublin dat hij niet op geluk moest rekenen. Hij moest het merendeel van de cross ondergaan en werd twee keer teruggeslagen door pech. Maar uiteindelijk wist hij toch te winnen, dankzij een tijdrit die hij begon in de voorlaatste ronde. Geen twee minuten voorsprong zoals voorspeld, wel een knappe zege die bloed, zweet en tranen had gekost.

Achter de uitstekend gestartte Eli Iserbyt was het voor Wout van Aert -die op de derde startrij was vertrokken- aanvankelijk niet zo evident om op te schuiven.

Bij de eerste passage aan de streep leidde Iserbyt en passeerde Van Aert als zevende op drie seconden. In de tweede ronde werd de kopgroep uitgedund na een versnelling van Iserbyt, aanvankelijk gevolgd door ploegmakker Michael Vanthourenhout. Van Aert moest reageren en deed dat ook.

Bij het begin van de derde ronde maakte Van Aert een klein foutje in de bocht net voorbij de materiaalzone. Hij ging aan het schuiven op de modder, raakte een paaltje en moest van de fiets. Van Aert sloot vrij snel aan bij de ruime kopgroep, maar het was een serieuze verwittiging: pech spaart niemand.

Poetsdoek

Dat het veld maar niet uit elkaar geslagen raakte, zorgde voor opstoppingen toen quasi iedereen binnenkwam in de materiaalzone bij de tweede wisselmogelijkheid in het rondje.

Daardoor werden de kaarten herschud in de derde ronde: Laurens Sweeck lag plots op kop en trok fors door. Dat leverde volgende leiderstrio op bij de start van de vierde ronde: Pidcock, Sweeck, Vanthourenhout. Van Aert en co. volgenden op vijf seconden en meer. Het was nu de beurt aan wereldkampioen Tom Pidcock om de toon te zetten, alweer reageerde Van Aert. Domineren, neen, dat lukte nog niet, maar Van Aert was telkens op de afspraak als een reactie vereist was.

Bij het begin van de vijfde ronde sloeg het noodlot opnieuw toe voor Wout van Aert ter hoogte van de materiaalzone. De Belgische kampioen kwam niet binnen, maar een verzorger van Michael Vanthourenhout had een poetsdoek opgehangen aan de omheining en dat draaide tussen de derailleur van Van Aert. Hij moest teruglopen, toch van fiets wisselen en verloor daardoor zeventien seconden.

En weer toonde Van Aert zijn veerkracht: tegen het einde van de vijfde ronde zat hij weer in het koppeloton.

In de zandstrook van de voorlaatste ronde zette Van Aert de wedstrijd eindelijk naar zijn hand. Hij draaide het gashendel open en reed van alles en iedereen weg. De schade van de ontploffing was groot: Van Aert ging de laatste ronde in met een kloof van tien seconden op wereldbekerleider Laurens Sweeck. Het veld was plots helemaal uiteengeslagen.

Wout van Aert trok door tot de finish en mocht in zijn tweede veldrit van het seizoen de handen in de lucht steken. Laurens Sweeck werd tweede, Pidcock derde.