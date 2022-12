Fem van Empel wint in Dublin haar zesde Wereldbekermanche na spannende strijd met Puck Pieterse

Fem van Empel heeft in Dublin al haar zesde Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. Van Empel moest daarvoor afrekenen met haar leeftijds- en landgenote Puck Pieterse, die zich uiteindelijk pas in de slotmeters gewonnen gaf. Denise Betsema werd op grote achterstand derde.

Water, modder en hier en daar zelfs wat sneeuw en rijm, maar ook volop zonneschijn in Dublin. Merkwaardige omstandigheden die het parcours in de Ierse hoofdstad heel zwaar maakten. Dat leidde ertoe dat er in de eerste ronde al afscheiding kwam bij de vrouwen. Denise Betsema en Fem van Empel - die zich overigens niet top voelde nadat ze zaterdag iets verkeerds gegeten had - gingen er al vroeg vandoor, terwijl Puck Pieterse ten val kwam op de balkjes.

Pieterse was meteen op achtervolgen aangewezen, maar de jonge Nederlandse deed dat met verve. Ze kwam voorin aansluiten. Betsema moest op haar beurt lossen, waardoor er een strijd ontstond tussen de twee prille twintigers. Pieterse zette Van Empel onder druk, maar de leidster in de Wereldbeker wilde niet wijken.

Het duo bleef tot de laatste ronde samen en maakte er, tot jolijt van het Ierse publiek, een spektakelstuk van. Even leek Van Empel weg te rijden van haar rivale, maar Pieterse kwam nog terug en ging zowaar over de Wereldbekerleidster. Van Empel pakte op haar beurt weer enkele meters vlak voor het opdraaien van de laatste rechte lijn. Pieterse was geklopt: voor Van Empel is het haar zesde zege in negen Wereldbekermanches. Denise Betsema kwam op meer dan anderhalve minuut van het duo als derde vrouw over de meet.